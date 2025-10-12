ANSES entrega un triple bono a varios beneficiarios antes de las elecciones de octubre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que liquidará tres extras para los beneficiarios de la asignación.

Qué montos cobrarán algunos beneficiarios de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que entregará un triple bono a varios beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante el calendario de pagos de octubre 2025.

Los titulares de esta prestación no solo percibirán el monto de la asignación con aumento, sino que también recibirán un pago por la Tarjeta Alimentar, que varía según la cantidad de hijos.

AUH Administración Nacional de la Seguridad Social

Este beneficio está dirigido a:

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES

Los valores que se mantienen sin cambios en octubre son:

$52.250 para familias con un hijo.

para familias con un hijo. $81.936 para familias con dos hijos.

para familias con dos hijos. $108.062 para familias con tres hijos o más.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

El calendario de pagos varía según las diferentes prestaciones que ofrece el organismo previsional:

Asignación Universal por Hijo

Documentos finalizados en 0: 8 de octubre

Documentos finalizados en 1: 9 de octubre

Documentos finalizados en 2: 9 de octubre

Documentos finalizados en 3: 13 de octubre

Documentos finalizados en 4: 14 de octubre

Documentos finalizados en 5: 15 de octubre

Documentos finalizados en 6: 16 de octubre

Documentos finalizados en 7: 17 de octubre

Documentos finalizados en 8: 20 de octubre

Documentos finalizados en 9: 21 de octubre

Asignación Universal por Embarazo

Documentos finalizados en 0: 9 de octubre

Documentos finalizados en 1: 13 de octubre

Documentos finalizados en 2: 14 de octubre

Documentos finalizados en 3: 15 de octubre

Documentos finalizados en 4: 16 de octubre

Documentos finalizados en 5: 17 de octubre

Documentos finalizados en 6: 20 de octubre

Documentos finalizados en 7: 21 de octubre

Documentos finalizados en 8: 22 de octubre

Documentos finalizados en 9: 23 de octubre

Pensiones no Contributivas