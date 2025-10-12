ANSES entrega un triple bono a varios beneficiarios antes de las elecciones de octubre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que entregará un triple bono a varios beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante el calendario de pagos de octubre 2025.
Los titulares de esta prestación no solo percibirán el monto de la asignación con aumento, sino que también recibirán un pago por la Tarjeta Alimentar, que varía según la cantidad de hijos.
AUH Administración Nacional de la Seguridad Social
La Administración Nacional de la Seguridad Social proporciono toda la información relevante para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de cara al mes de agosto.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
Este beneficio está dirigido a:
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES
Los valores que se mantienen sin cambios en octubre son:
- $52.250 para familias con un hijo.
- $81.936 para familias con dos hijos.
- $108.062 para familias con tres hijos o más.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025
El calendario de pagos varía según las diferentes prestaciones que ofrece el organismo previsional:
Asignación Universal por Hijo
- Documentos finalizados en 0: 8 de octubre
- Documentos finalizados en 1: 9 de octubre
- Documentos finalizados en 2: 9 de octubre
- Documentos finalizados en 3: 13 de octubre
- Documentos finalizados en 4: 14 de octubre
- Documentos finalizados en 5: 15 de octubre
- Documentos finalizados en 6: 16 de octubre
- Documentos finalizados en 7: 17 de octubre
- Documentos finalizados en 8: 20 de octubre
- Documentos finalizados en 9: 21 de octubre
Asignación Universal por Embarazo
- Documentos finalizados en 0: 9 de octubre
- Documentos finalizados en 1: 13 de octubre
- Documentos finalizados en 2: 14 de octubre
- Documentos finalizados en 3: 15 de octubre
- Documentos finalizados en 4: 16 de octubre
- Documentos finalizados en 5: 17 de octubre
- Documentos finalizados en 6: 20 de octubre
- Documentos finalizados en 7: 21 de octubre
- Documentos finalizados en 8: 22 de octubre
- Documentos finalizados en 9: 23 de octubre
Pensiones no Contributivas
- Documentos finalizados en 0 y 1: 8 de octubre
- Documentos finalizados en 2 y 3: 8 de octubre
- Documentos finalizados en 4 y 5: 9 de octubre
- Documentos finalizados en 6 y 7: 9 de octubre
- Documentos finalizados en 8 y 9: 9 de octubre