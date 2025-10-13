AUH por Discapacidad de ANSES: hasta cuándo cobro en octubre 2025

13 de octubre de 2025 Inicio
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de pago, los nuevos montos y los refuerzos compatibles con la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad correspondientes a este mes.

El beneficio se otorga a familias con hijos con discapacidad y sin empleo formal.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo(AUH) por Discapacidad correspondiente a este mes, que se extenderá hasta el 21 de octubre, con montos actualizados y beneficios adicionales. Este mes, la prestación alcanza los $381.791 tras la suba del 1,88%, aplicada por movilidad.

Anses dio detalles sobre el pago de la AUH por Discapacidad.
En octubre, la AUH por Discapacidad asciende a $381.791 con un incremento del 1,88%.

Quiénes pueden acceder a la AUH Hijo con Discapacidad de ANSES

La AUH por Discapacidad está destinada a familias sin empleo formal o en situación de vulnerabilidad social que tengan hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. No existe límite de edad para el menor a cargo. Pueden acceder quienes ya cobran la AUH tradicional y acrediten la discapacidad de uno de sus hijos, o quienes inicien el trámite desde cero cumpliendo los requisitos socioeconómicos establecidos por ANSES.

El titular debe ser padre, madre o tutor residente en Argentina y no contar con trabajo registrado. Para solicitarla, se debe presentar el DNI del titular y del hijo junto con el CUD actualizado. El trámite puede iniciarse desde la web de Mi ANSES o de manera presencial con turno previo.

Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES en octubre 2025

Con el aumento de octubre, la AUH por Discapacidad asciende a $381.791, mientras que la AUH tradicional se fija en $117.252. A su vez, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad llega a $190.902.

Además, las familias pueden recibir refuerzos compatibles como:

  • La Tarjeta Alimentar (de $52.250 a $108.062, según la cantidad de hijos).
  • El Complemento Leche, que alcanza $42.710,79 en el marco del Plan 1000 Días.
El calendario de pagos se extiende hasta el 21 de octubre, según la terminación del DNI.

AUH por Discapacidad de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

El calendario de pagos de la Anses se organiza por la terminación del DNI del titular y se extiende hasta el 21 de octubre de 2025. Las fechas de cobro son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre.

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.

  • DNI terminados en 2: 9 de octubre.

  • DNI terminados en 3: 13 de octubre.

  • DNI terminados en 4: 14 de octubre.

  • DNI terminados en 5: 15 de octubre.

  • DNI terminados en 6: 16 de octubre.

  • DNI terminados en 7: 17 de octubre.

  • DNI terminados en 8: 20 de octubre.

  • DNI terminados en 9: 21 de octubre.

