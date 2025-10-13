AUH por Discapacidad de ANSES: hasta cuándo cobro en octubre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de pago, los nuevos montos y los refuerzos compatibles con la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad correspondientes a este mes. Por







El beneficio se otorga a familias con hijos con discapacidad y sin empleo formal. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo(AUH) por Discapacidad correspondiente a este mes, que se extenderá hasta el 21 de octubre, con montos actualizados y beneficios adicionales. Este mes, la prestación alcanza los $381.791 tras la suba del 1,88%, aplicada por movilidad.

ANSES AUH 2.png En octubre, la AUH por Discapacidad asciende a $381.791 con un incremento del 1,88%. Freepik

Quiénes pueden acceder a la AUH Hijo con Discapacidad de ANSES La AUH por Discapacidad está destinada a familias sin empleo formal o en situación de vulnerabilidad social que tengan hijos con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. No existe límite de edad para el menor a cargo. Pueden acceder quienes ya cobran la AUH tradicional y acrediten la discapacidad de uno de sus hijos, o quienes inicien el trámite desde cero cumpliendo los requisitos socioeconómicos establecidos por ANSES.

El titular debe ser padre, madre o tutor residente en Argentina y no contar con trabajo registrado. Para solicitarla, se debe presentar el DNI del titular y del hijo junto con el CUD actualizado. El trámite puede iniciarse desde la web de Mi ANSES o de manera presencial con turno previo.

Monto de la AUH por Discapacidad de ANSES en octubre 2025 Con el aumento de octubre, la AUH por Discapacidad asciende a $381.791, mientras que la AUH tradicional se fija en $117.252. A su vez, la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad llega a $190.902.