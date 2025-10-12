Becas Progresar ANSES: la mala noticia para un grupo de beneficiarios

Qué grupo dejará de cobrar las Becas Progresar.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que algunos beneficiarios de las Becas Progresar podrían dejar de percibir el pago si no cumplen con los requisitos vigentes establecidos por el Ministerio de Capital Humano.

Becas Progresar ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmo los requisitos que deben cumplirse para acceder a este beneficio. Freepik

Quiénes dejan de cobrar las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025 Acorde a lo que indica la normativa vigente, los beneficiarios de las Becas Progresar que superen el límite de ingresos familiares permitido dejarán de cobrar la beca a partir de este mes.

Esto se debe a que los ingresos del estudiante y su grupo familiar no pueden superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En octubre de 2025, el salario mínimo se ubica en $322.200, por lo que el tope máximo de ingresos familiares permitido para acceder al programa es de $966.000.

Además de este límite, la ANSES recordó que pueden suspenderse los pagos si el titular:

No acredita la condición de alumno regular .

. No cumple con el esquema de vacunación completo .

. No participa en las actividades complementarias que exige el programa. Becas Progresar Administración Nacional de la Seguridad Social Los jóvenes que se encuentren realizando estudios en cualquier nivel educativo tienen la posibilidad de acceder a las Becas Progresar, otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Freepik Montos de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025 Debido a que el aumento del 1,88% aplicado a otras prestaciones de ANSES no alcanza a este beneficio educativo, el monto mensual de las Becas Progresar se mantiene sin cambios: Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000 (equivalente al 80% del monto total de $35.000).

$28.000 (equivalente al 80% del monto total de $35.000). Nivel superior: $28.000 para alumnos del primer año y $35.000 desde el segundo año. Asimismo, el organismo previsional retiene el 20% de la beca hasta que el beneficiario acredite la regularidad académica correspondiente al ciclo lectivo.