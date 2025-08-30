Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Tarjeta Alimentar todos los meses. Se trata de una ayuda económica que se acredita directamente en las cuentas de los beneficiarios habilitados para cobrarlo, y que tiene distintos montos según la cantidad de hijos por familia. En el caso de dos menores por familia se abona $81.936.
Tarjeta Alimentar ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló todo lo que se necesita saber para acceder a este beneficio.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
En septiembre, la Tarjeta Alimentar les corresponde a:
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025
La Tarjeta Alimentar no recibe aumentos y se deposita junto con la AUH de forma automática. Los hijos a cargo pueden tener hasta 14 años inclusive.