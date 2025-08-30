30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por dos hijos en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió los montos de este beneficio para el próximo mes.

Por
Anses informó cuál es el monto de la Tarjeta Alimentar por dos hijos.

Anses informó cuál es el monto de la Tarjeta Alimentar por dos hijos.


Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Tarjeta Alimentar todos los meses. Se trata de una ayuda económica que se acredita directamente en las cuentas de los beneficiarios habilitados para cobrarlo, y que tiene distintos montos según la cantidad de hijos por familia. En el caso de dos menores por familia se abona $81.936.

Anses explicó quiénes cobran $42.711 en septiembre.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: quiénes cobran un extra de $42.711 en septiembre 2025

Tarjeta Alimentar ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló todo lo que se necesita saber para acceder a este beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló todo lo que se necesita saber para acceder a este beneficio.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

En septiembre, la Tarjeta Alimentar les corresponde a:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Personas embarazadas desde los 3 meses que perciban la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Personas con hijos con discapacidad que reciban la AUH, sin límite de edad.
  • Titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) para Madre de 7 hijos o más.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

La Tarjeta Alimentar no recibe aumentos y se deposita junto con la AUH de forma automática. Los hijos a cargo pueden tener hasta 14 años inclusive.

  • $52.250 para familias con 1 hijo
  • $81.936 para familias con 2 hijos
  • $108.062 para familias con 3 hijos o más
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses indicó cuánto cobra una familia con tres hijos por la Tarjeta Alimentar.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro por tres hijos en septiembre 2025

El beneficio de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025 es automático y se acredita junto con la AUH.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se paga por un hijo en septiembre 2025

Hogares con tres hijos o más que cobran la asignación recibirán $108.062 por la Tarjeta Alimentar de ANSES, acreditado junto con la prestación mensual.

ANSES paga $108.062 a la AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

Familias con dos hijos que reciben la AUH de ANSES suman $81.936 en septiembre mediante la Tarjeta Alimentar.

Extra de $81.936 para la AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

En septiembre, la AUH por hijo es de $92.070 más $52.250 de la Tarjeta Alimentar.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder a $52.250 en septiembre 2025

La Tarjeta Alimentar mantiene los mismos montos en septiembre 2025, sin cambios respecto al mes anterior.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados para septiembre 2025

Rating Cero

El look con el que Fulop brilló en las redes.

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

El parecido de Valentino con Ricky Martin sorprendió tras mostrar su nueva imagen en redes sociales.

La impresionante transformación de Tino, el hijo de Ricky Martin: se ve igual a su padre

Ángela Torres habló de su carrera y el lanzamiento de su nuevo álbum en Luzu.

La anécdota de Ángela Torres sobre su infancia que se hizo viral: "No lo recomiendo"

Accardi estaría saliendo con un joven que conoció en un vuelo al extterior

¿Ya olvidó a Nico Vázquez? Gimena Accardi tendría una nueva pareja

El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: Quedé bañado en sangre y casi me desmayo
play

El grave accidente que sufrió Marley en Tailandia: "Quedé bañado en sangre y casi me desmayo"

Emilia Attías está en pareja con el ecnomista hace poco menos de un año.

Emilia Attias estaría embarazada de su segundo hijo

últimas noticias

Las tormentas afectarán a gran parte del país durante el fin de semana.

¿Llega Santa Rosa? Hay alerta por tormentas y lluvias en Buenos Aires y otras 10 provincias

Hace 14 minutos
Un abuelo y su nieto volvían de ver a River y murieron tras chocar en la ruta.

Conmoción: un abuelo y su nieto volvían de ver a River y murieron tras chocar en la ruta de San Luis

Hace 27 minutos
Dos jugadores argentinos llegaron a Arabia Saudita en 2025.

Los 4 futbolistas argentinos que están en Arabia: dos fueron parte de la Selección

Hace 36 minutos
El look con el que Fulop brilló en las redes.

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

Hace 47 minutos
El parecido de Valentino con Ricky Martin sorprendió tras mostrar su nueva imagen en redes sociales.

La impresionante transformación de Tino, el hijo de Ricky Martin: se ve igual a su padre

Hace 57 minutos