Dos prestaciones de ANSES que pagan más de $100.000 en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló cuáles son estos beneficios para cobrar este mes.

Anses informó cuáles son los dos beneficios por los que este mes se pagarán más de $100.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que para este mes, el incremento en los haberes será del 1,87%, en base al último índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec. En ese sentido, hay dos Asignaciones de Pago Único (APU) que este mes pagan más de $100.000 a los beneficiarios que cumplan con los requisitos.

Requisitos para acceder a la APU por Adopción de ANSES

Pueden cobrar este extra las personas que:

  • Sean trabajadores formales registrados.
  • Estén inscriptos como monotributistas habilitados.
  • Cobren a través de ART.
  • Trabajen en actividades rurales o de temporada.
  • Sean jubilados o pensionados del SIPA.
  • Sean beneficiarios de prestaciones como AUH (Asignación Universal por Hijo) o Asignación por Embarazo.
  • Además, se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • Contar con sentencia judicial que certifique la adopción.
  • No superar el tope de ingresos

Requisitos para acceder a la APU por Matrimonio de ANSES

La APU por Matrimonio de ANSES le corresponde a trabajadores registrados, trabajadores de temporada y titulares de la Prestación por Desempleo, de la prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur. Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • El matrimonio tiene que estar acreditado en la base de datos de ANSES.
  • Deben estar dentro de los 2 años y 2 meses de ocurrido el matrimonio.
  • Los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del evento.
  • Los trabajadores en relación de dependencia deben tener una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en su empleo al momento del matrimonio.

Monto de la APU por Adopción de ANSES en octubre 2025

El monto de la APU por Adopción para familias con ingresos de hasta $4.718.516 es de $408.569,82.

APU ANSES 3

Monto de la APU por Matrimonio de ANSES en octubre 2025

La cifra que cobran las familias con ingresos de hasta $4.718.516 es de $102.313,21.

APU de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Las fechas de pago de este mes se establecen de la siguiente manera:

  • Todos los documentos del 09/10 al 10/11, en la primera quincena.
  • Todos los documentos del 20/10 al 10/11, en la segunda quincena.
