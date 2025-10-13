ANSES: todas las personas que pueden acceder a un extra de $300.000 en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó los requisitos para poder cobrar este beneficio.

Anses explicó cuáles son las personas que pueden acceder a un extra de $300.000 este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que hay un grupo de beneficiarios que este mes pueden acceder a un extra de $300.000. Esta cifra corresponde a la Prestación por Desempleo , un beneficio destinado a personas que se hayan quedado sin trabajo y cuyo monto se actualiza en base al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Este beneficio es proporcionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social durante períodos de incertidumbre laboral.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, pagará la Prestación por Desempleo a quienes perdieron su trabajo sin causa justificada. Así, se busca acompañar a los trabajadores en su proceso de reinserción laboral.

Este pago de ANSES está disponible para trabajadores desempleados que estuvieron realizando sus actividades bajo relación de dependencia o en la construcción.

Las condiciones para poder cobrar esta ayuda se dividen en tres grupos y son las siguientes:

Relación de dependencia: si se trata de trabajadores permanentes en relación de dependencia, deben tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años previos al despido o finalización del contrato.

si se trata de trabajadores permanentes en relación de dependencia, deben tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años previos al despido o finalización del contrato. Trabajadores golondrina: en caso de los empleados eventuales y de temporada, contar con un mínimo de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y superar los 90 días antes del despido.

en caso de los empleados eventuales y de temporada, contar con un mínimo de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y superar los 90 días antes del despido. Obra: para los trabajadores de la construcción, los meses de trabajo deben ser ocho como mínimo y con aportes en los últimos dos años previos al despido o final de la obra.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES

El monto de esta prestación es el equivalente al 75% de la mejor remuneración habitual que recibió el trabajador durante los últimos seis meses de empleo.

El número de pagos dependerá de la cantidad de aportes hechos por el empleado, con un máximo de 12 meses consecutivos.

No obstante, existen límites que se fijan de acuerdo al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM):

Mayo 2025: hasta $308.200.

Junio 2025: hasta $313.400.

Julio 2025: hasta $317.800.

Agosto 2025: hasta $322.000.

Desempleo ANSES A partir de julio de 2024, la Prestación por Desempleo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se incrementará en un 4,2% Freepik

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Existen dos grupos para el calendario de pagos de esta prestación: el plan 1 es para aquellos que ya venían cobrando este beneficio, mientras que el plan 2 es para aquellos que lo comienzan a cobrar este mes. Las fechas son las siguientes:

Desempleo plan 1

DNI finalizados en 0 y 1: viernes 17 de octubre.

DNI finalizados en 2 y 3: lunes 20 de octubre.

DNI finalizados en 4 y 5: martes 21 de octubre.

DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 22 de octubre.

DNI finalizados en 8 y 9: jueves 23 de octubre.

Prestación por Desempleo plan 2