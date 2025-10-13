Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores de Neuquén Con polarización marcada, ocho fuerzas competirán por tres lugares en la Cámara baja y tres en la alta el próximo 26 de octubre. Por







En Neuquén se espera una elección reñida entre el oficialismo provincial y los candidatos de La Libertad Avanza

El próximo 26 de octubre, los neuquinos volverán a las urnas para elegir a quienes ocuparán las seis bancas nacionales que el distrito patagónico debe renovar en el Congreso. Se trata de tres escaños en la Cámara de Diputados y tres en el Senado, un recambio que no solo marcará la correlación de fuerzas en la provincia, sino también en la relación con la Casa Rosada.

El escenario aparece cargado de tensión. Por un lado, el frente La Neuquinidad, impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, llega con el envión de la gestión provincial y busca consolidar su espacio en el plano nacional. Del otro lado, La Libertad Avanza intenta extender la ola libertaria con nombres que ya vienen sonando fuerte. Y como tercer actor, el peronismo apuesta a no quedar relegado en un tablero cada vez más fragmentado.

Pero no todo se reduce a esos polos: también participan la izquierda, partidos de corte provincialista y nuevas agrupaciones que, aunque con chances más acotadas, buscan quedarse con un lugar en el Congreso. La votación definirá, además, qué figuras reemplazarán a Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell en el Senado y a Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi en Diputados, quienes finalizan su mandato en diciembre.

Candidatos a diputados de Neuquén Frente La Neuquinidad Karina Maureira

Joaquín Perrén

María José Rodríguez

La Libertad Avanza Gastón Riesco

Soledad Mondaca

Joaquín Figueroa

Fuerza Patria Beatriz Gentile

Fernando Pieroni

Mercedes Lamarca Fuerza Libertaria Joaquín Eguía

Victoria Grandi

Mariano Rolla Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) Julieta Ocampo

César Parra

Florencia Paula Beltrán Más por Neuquén Amancay Audicio

Ramón Fabián Palavecino

Malena Julieta Ortiz Unidad Popular Claudio Vázquez

Anahí Ruarte Desarrollo Ciudadano Gloria Ruiz

Carlos Roberto Cides

Laura Rosana Nievas Nuevo MAS Keila Riquelme

Darío Gutiérrez

Silvia Priolo Candidatos a senadores de Neuquén Frente La Neuquinidad Julieta Corroza

Juan Luis Ousset La Libertad Avanza Nadia Márquez

Pablo Cervi Fuerza Patria Silvia Sapag

Sebastián Villegas Fuerza Libertaria Carlos Eguía

Cintia Meriño Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) Andrés Blanco

Priscila Otton Araneda Más por Neuquén Carlos Quintriqueo

Ana Sandoval Desarrollo Ciudadano Luis Alberto Vázquez

Mireya del Carmen Barros Nuevo MAS Maximiliano Irrazabal

Fernanda Christiansen