Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados y senadores de Neuquén

Con polarización marcada, ocho fuerzas competirán por tres lugares en la Cámara baja y tres en la alta el próximo 26 de octubre.

En Neuquén se espera una elección reñida entre el oficialismo provincial y los candidatos de La Libertad Avanza

El próximo 26 de octubre, los neuquinos volverán a las urnas para elegir a quienes ocuparán las seis bancas nacionales que el distrito patagónico debe renovar en el Congreso. Se trata de tres escaños en la Cámara de Diputados y tres en el Senado, un recambio que no solo marcará la correlación de fuerzas en la provincia, sino también en la relación con la Casa Rosada.

El escenario aparece cargado de tensión. Por un lado, el frente La Neuquinidad, impulsado por el gobernador Rolando Figueroa, llega con el envión de la gestión provincial y busca consolidar su espacio en el plano nacional. Del otro lado, La Libertad Avanza intenta extender la ola libertaria con nombres que ya vienen sonando fuerte. Y como tercer actor, el peronismo apuesta a no quedar relegado en un tablero cada vez más fragmentado.

Pero no todo se reduce a esos polos: también participan la izquierda, partidos de corte provincialista y nuevas agrupaciones que, aunque con chances más acotadas, buscan quedarse con un lugar en el Congreso. La votación definirá, además, qué figuras reemplazarán a Oscar Parrilli, Silvia Sapag y Lucila Crexell en el Senado y a Tanya Bertoldi, Osvaldo Llancafilo y Pablo Cervi en Diputados, quienes finalizan su mandato en diciembre.

Candidatos a diputados de Neuquén

Frente La Neuquinidad

  • Karina Maureira

  • Joaquín Perrén

  • María José Rodríguez

La Libertad Avanza

  • Gastón Riesco

  • Soledad Mondaca

  • Joaquín Figueroa

Fuerza Patria

  • Beatriz Gentile

  • Fernando Pieroni

  • Mercedes Lamarca

Fuerza Libertaria

  • Joaquín Eguía

  • Victoria Grandi

  • Mariano Rolla

Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U)

  • Julieta Ocampo

  • César Parra

  • Florencia Paula Beltrán

Más por Neuquén

  • Amancay Audicio

  • Ramón Fabián Palavecino

  • Malena Julieta Ortiz

Unidad Popular

  • Claudio Vázquez

  • Anahí Ruarte

Desarrollo Ciudadano

  • Gloria Ruiz

  • Carlos Roberto Cides

  • Laura Rosana Nievas

Nuevo MAS

  • Keila Riquelme

  • Darío Gutiérrez

  • Silvia Priolo

Candidatos a senadores de Neuquén

Frente La Neuquinidad

  • Julieta Corroza

  • Juan Luis Ousset

La Libertad Avanza

  • Nadia Márquez

  • Pablo Cervi

Fuerza Patria

  • Silvia Sapag

  • Sebastián Villegas

Fuerza Libertaria

  • Carlos Eguía

  • Cintia Meriño

Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U)

  • Andrés Blanco

  • Priscila Otton Araneda

Más por Neuquén

  • Carlos Quintriqueo

  • Ana Sandoval

Desarrollo Ciudadano

  • Luis Alberto Vázquez

  • Mireya del Carmen Barros

Nuevo MAS

  • Maximiliano Irrazabal

  • Fernanda Christiansen

