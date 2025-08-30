30 de agosto de 2025 Inicio
AUH de ANSES: quiénes cobran un extra de $42.711 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué beneficio corresponde este monto.

Anses explicó quiénes cobran $42.711 en septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega en septiembre $42.711. Este monto corresponde al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, beneficio que tiene como objetivo garantizar el acceso a leche y otros alimentos saludables para el desarrollo de la primera infancia. Para poder acceder es fundamental cumplir con una serie de requisitos.

Esto les permitirá enfrentar de mejor manera la inflación y cubrir las necesidades básicas de sus familias.

Qué es el Complemento Leche de ANSES

El Complemento Leche es un refuerzo económico destinado a garantizar el desarrollo saludable de las embarazadas y sus hijos hasta los 3 años de edad. Se deposita junto con el pago mensual de la AUH y es compatible con la Tarjeta Alimentar.

Su otorgamiento se realiza automáticamente gracias a un intercambio de datos entre Anses y el Ministerio de Capital Humano. Una vez que se inicia el cobro de la asignación, la activación del beneficio puede demorar hasta 90 días.

Complemento Leche de ANSES: quiénes pueden acceder

Pueden acceder al Complemento Leche las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 3 años y las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE).

Este beneficio, parte del Plan 1000 Días, se paga automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación correspondiente, y su objetivo es garantizar la nutrición de los niños en la primera infancia.

Monto del Complemento Leche de ANSES en septiembre 2025

El monto del Complemento Leche se ajusta cada mes por la movilidad jubilatoria. Por ello, en septiembre subirá un 1,9% y quedará en $42.711. Es decir, por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

