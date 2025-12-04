El S&P Merval en dólares frenó su tendencia alcista y el riesgo país se mantiene en 636 puntos A pesar de que la marcha alcista se detuvo, se mantuvo por encima de los 2.000 puntos. Además, cuáles fueron las empresas argentinas que ganaron y perdieron en la bolsa de Wall Street. Por + Seguir en







El S&P Merval en dólares frenó su tendencia alcista durante este jueves. De todos modos, logró mantenerse por encima de los 2.000 puntos. Mientras que los bonos en dólares operaron con mayoría de bajas luego de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las alternativas para afrontar el vencimiento de deuda de enero.

El índice bursátil local bajó 1,1% a 3.096.396 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 0,2% a 2.051,42 puntos.

Por otra parte, las acciones operaron con disparidad durante la jornada de este jueves. Las subas estuvieron lideradas por Edenor (-3,7%) y las bajas por Grupo Galicia (-2,8%), y Banco Comercial del Plata (-2,6%). En Wall Street, los ADRs argentinos que más cayeron fueron Central Puerto (-4,1%), Edenor (-3,7%), y Loma Negra (-2,5%).

Los títulos soberanos cotizaron con mayoría de bajas en la plaza local. Los bonos Globales (emitidos bajo legislación Nueva York) cayeron hasta 0,7%. Los Bonares (de jurisdicción nacional), por su parte, alternaron subas y bajas.

El miércoles, el ministro de Economía afirmó que los bancos ofrecieron un REPO por entre u$s6.000 y 7.000 millones y que el Gobierno analizará cuánto de eso tomar en función de las chances que tenga de regresar antes a los mercados internacionales de deuda.