4 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Este es el trámite fundamental de ANSES para no perder el 100% de la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cómo realizar este procedimiento esencial.

Por
Anses explicó cuál es el trámite para no perder el cobro total de la AUH.

Anses explicó cuál es el trámite para no perder el cobro total de la AUH.


Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los años solicita a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presentar la Libreta AUH.

Anses dio a conocer las fechas de pago del bono de $70.000.
Te puede interesar:

Bono de $70.000 de ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025

Se trata de un documento indispensable para acceder al 20% del monto acumulado del complemento del año anterior y a la Ayuda Escolar Anual. El trámite puede completarse de forma 100% digital.

LIBRETA AUH
Hasta cuánto hay tiempo para presentar la Libreta AUH

Hasta cuánto hay tiempo para presentar la Libreta AUH

Qué es la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH es un formulario anual y obligatorio que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben presentar ante Anses para acreditar los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los menores de edad a su cargo. Su presentación es necesaria para desbloquear el cobro del 20% acumulado de la asignación del año anterior y para acceder a la Ayuda Escolar Anual.

Según el organismo, la Libreta AUH 2025 debe generarse únicamente desde la web oficial de Anses o desde la aplicación mi Anses. Una vez descargado el formulario, debe ser completado y firmado por las autoridades escolares y sanitarias correspondientes.

El documento debe subirse nuevamente a la plataforma antes del 31 de diciembre de 2025, fecha límite establecida por el organismo. “El formulario generado digitalmente es el único válido para realizar la presentación”, advirtió la ANSES.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El paso a paso detallado para realizar la presentación es el siguiente:

  • Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • En la sección Hijos - Libreta AUH, verificar la información de los beneficiarios.
  • Si falta completar algún dato (educación, salud o vacunación), seleccionar Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.
  • Imprimir el formulario en una sola hoja y llevarlo al centro de salud o escuela para su certificación.
  • Sacar una foto nítida del formulario completo (en formato JPG, con peso menor a 3 MB).
  • Reingresar a mi ANSES, seleccionar Subir Libreta AUH y adjuntar el archivo.
  • El trámite concluye cuando el titular recibe el correo electrónico de confirmación.

En caso de no poder realizar la carga digital, los titulares pueden acercarse a las oficinas de ANSES sin turno previo o esperar a los operativos móviles que el organismo despliega en distintas localidades.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses destacó la importancia de 8 de septiembre en el calendario de septiembre.

Bono de $70.000 de ANSES: por qué el 8 de septiembre es una fecha clave

El 8 de septiembre marca el inicio de los pagos de Anses en septiembre 2025, con haberes actualizados.

Última hora en ANSES: por qué el 8 de septiembre es una fecha clave

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 4 de septiembre

El pago único de $547.288 en septiembre corresponde a la combinación de cuatro programas sociales administrados por la Anses.

ANSES: la combinación de 4 beneficios para cobrar más de $500.000 en septiembre 2025

Anses detalló quiénes no podrán cobrar la AUH este mes.

Urgente: quiénes no pueden cobrar la AUH de ANSES en septiembre 2025

Anses explicó cuáles son los dos beneficios a los que pueden acceder los jubilados en septiembre.

Los 2 beneficios de ANSES para jubilados en septiembre 2025: son claves

Rating Cero

El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.
play

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

El intérprete de Rocky en la versión teatral pasó por el Movistar Arena para ver a la banda y recibió un homenaje especial.

Nico Vázquez sorprendió en el show de Erreway: la dedicatoria especial de Benjamín Rojas

Gimena Accardi rompió el silencio.

Gimena Accardi rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con un hombre de 20 años

El actor de Friends falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años.

La "Reina de la ketamina" se declaró culpable de venderle la dosis fatal a Matthew Perry

Erreway tocó en un Movistar Arena colmado.

El emotivo renacer de Erreway: clásicos inolvidables, madurez en escena y un show que superó las expectativas

Millie Bobby Brown y un nuevo look descontracturado.

Millie Bobby Brown compartió su look descontracturado: corpiño animal print y jean tiro bajo

últimas noticias

play
El recoocido actor, protagonista de Tarzán llegó a Netflix en otro personaje muy distinto.

Esta película sobre un príncipe vikingo protagonizada por Alexander Skarsgård es furor en Netflix: de cuál se trata

Hace 5 minutos
¿Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el 7 de septiembre?.

Cuáles son las predicciones de Niño Prodigio para todos los signos hasta el domingo 7 de septiembre en 2025

Hace 9 minutos
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro.

Se activa el 5 de septiembre: cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para todos los viernes del mes

Hace 11 minutos
Su popularidad en ascenso da una muestra de un cambio en las preferencias hacia prendas y accesorios más saludables.

Cómodas y a la moda: así son las zapatillas barefoot que se establecen como la tendencia del momento

Hace 14 minutos
El trabajo de Zentrix Consultora revela que Fuerza Patria ganaría por casi 4 puntos los comicios legislativos. 

Última encuesta antes de las elecciones legislativas en la Provincia: triunfa Fuerza Patria en distritos clave

Hace 17 minutos