Este es el trámite fundamental de ANSES para no perder el 100% de la AUH La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cómo realizar este procedimiento esencial.







Anses explicó cuál es el trámite para no perder el cobro total de la AUH.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) todos los años solicita a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) presentar la Libreta AUH.

Se trata de un documento indispensable para acceder al 20% del monto acumulado del complemento del año anterior y a la Ayuda Escolar Anual. El trámite puede completarse de forma 100% digital.

LIBRETA AUH Hasta cuánto hay tiempo para presentar la Libreta AUH Ambito y ANSES Qué es la Libreta de la AUH de ANSES La Libreta AUH es un formulario anual y obligatorio que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben presentar ante Anses para acreditar los controles de salud, vacunación y asistencia escolar de los menores de edad a su cargo. Su presentación es necesaria para desbloquear el cobro del 20% acumulado de la asignación del año anterior y para acceder a la Ayuda Escolar Anual.

Según el organismo, la Libreta AUH 2025 debe generarse únicamente desde la web oficial de Anses o desde la aplicación mi Anses. Una vez descargado el formulario, debe ser completado y firmado por las autoridades escolares y sanitarias correspondientes.

El documento debe subirse nuevamente a la plataforma antes del 31 de diciembre de 2025, fecha límite establecida por el organismo. “El formulario generado digitalmente es el único válido para realizar la presentación”, advirtió la ANSES.