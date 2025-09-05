5 de septiembre de 2025 Inicio
ANSES entrega $294.194 desde el 8 de septiembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores de una asignación para este mes, que incluyen un bono previsional y ajustes por inflación.

Las Pensiones No Contributivas registran un incremento del 1

Las Pensiones No Contributivas registran un incremento del 1,9% en septiembre 2025 más el bono previsional de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que a partir del 8 de septiembre 2025 se comenzará a pagar a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) con los montos actualizados por inflación y el bono de $70.000. De esta manera, las prestaciones alcanzan cifras que permiten a los beneficiarios acceder a un refuerzo clave.

Actualmente, alrededor de un millón de personas cobran la PNC por invalidez en la Argentina.
PNC de ANSES: montos con aumento y bono para septiembre 2025

Existen cuatro tipos de PNC en la Argentina: por invalidez, por vejez, para madres de siete hijos y para personas con VIH o Hepatitis.

PNC de ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025

El organismo detalló que el incremento corresponde a un 1,9%, en línea con el índice de precios de julio informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los valores de las PNC en septiembre 2025 quedaron de la siguiente forma:

  • PNC por Invalidez o Vejez: $224.194,02 más bono de $70.000 = $294.194,02.

  • PNC para madres de siete o más hijos: $320.277,18 más bono de $70.000 = $390.277,18.

El bono de $70.000 se otorga en forma completa a quienes perciben la mínima y en forma proporcional para haberes más altos, con un tope de $390.277,18.

Quiénes pueden acceder a la PNC de ANSES

Las PNC son beneficios previstos por ley para asistir a grupos en situación de vulnerabilidad. Actualmente se reconocen cuatro categorías:

  • Pensión por Invalidez.

  • Pensión para madre de 7 hijos.

  • Pensión por Vejez.

  • Pensión para personas con VIH y/o Hepatitis B o C (Ley 27.675).

Según los registros oficiales, estas prestaciones alcanzan a 1,5 millones de personas, de las cuales alrededor de un millón corresponden a pensiones por invalidez.

El pago de las PNC comienza el 8 de septiembre 2025 y se organiza según la terminación del DNI de cada titular.

PNC de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El calendario de pagos de las PNC comienza el 8 de septiembre 2025. Las fechas están ordenadas de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminados en 0 y 1: 8/9

  • DNI terminados en 2 y 3: 9/9

  • DNI terminados en 4 y 5: 10/9

  • DNI terminados en 6 y 7: 11/9

  • DNI terminados en 8 y 9: 12/9

