ANSES entrega $294.194 desde el 8 de septiembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que a partir del 8 de septiembre 2025 se comenzará a pagar a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) con los montos actualizados por inflación y el bono de $70.000. De esta manera, las prestaciones alcanzan cifras que permiten a los beneficiarios acceder a un refuerzo clave.
PNC 1.png
Existen cuatro tipos de PNC en la Argentina: por invalidez, por vejez, para madres de siete hijos y para personas con VIH o Hepatitis.
Freepik
PNC de ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025
El organismo detalló que el incremento corresponde a un 1,9%, en línea con el índice de precios de julio informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Los valores de las PNC en septiembre 2025 quedaron de la siguiente forma:
El bono de $70.000 se otorga en forma completa a quienes perciben la mínima y en forma proporcional para haberes más altos, con un tope de $390.277,18.
Quiénes pueden acceder a la PNC de ANSES
Las PNC son beneficios previstos por ley para asistir a grupos en situación de vulnerabilidad. Actualmente se reconocen cuatro categorías:
Según los registros oficiales, estas prestaciones alcanzan a 1,5 millones de personas, de las cuales alrededor de un millón corresponden a pensiones por invalidez.
PNC 2.png
El pago de las PNC comienza el 8 de septiembre 2025 y se organiza según la terminación del DNI de cada titular.
Freepik
PNC de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025
El calendario de pagos de las PNC comienza el 8 de septiembre 2025. Las fechas están ordenadas de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):
-
DNI terminados en 0 y 1: 8/9
-
DNI terminados en 2 y 3: 9/9
-
DNI terminados en 4 y 5: 10/9
-
DNI terminados en 6 y 7: 11/9
-
DNI terminados en 8 y 9: 12/9