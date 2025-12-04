La inquietante revelación de Ricardo Caruso Lombardi sobre el tumor cerebral que le descubrieron hace unos años El reconocido entrenador explicó que los últimos estudios médicos realizados evidenciaron que la lesión "volvió a avanzar" tras la intervención quirúrgica de 2023. Por + Seguir en







Ricardo Caruso Lombardi tiene 63 años.

El reconocido director técnico argentino Ricardo Caruso Lombardi reveló su faceta más vulnerable al admitir que el meningioma, el tumor cerebral de naturaleza benigna del cual fue operado parcialmente hace dos años, experimentó un nuevo crecimiento. El exentrenador de diversos equipos del fútbol argentino compartió detalles de su estado de salud y la inquietud que lo acompaña diariamente.

En una reciente entrevista, Caruso Lombardi explicó que los últimos estudios médicos realizados evidenciaron que la lesión "volvió a avanzar" tras la intervención quirúrgica de 2023. Esta noticia generó un impacto emocional significativo en el entrenador, quien sostuvo que la preocupación constante incluso le provoca síntomas físicos: "A veces me pongo a pensar y me duele la cabeza de verdad".

El DT detalló que, desde el diagnóstico y la operación, su vida se modificó radicalmente. Actualmente, debe someterse a controles médicos estrictos y tuvo que adaptar sus rutinas. La necesidad de convivir con un temor latente reaparece en cada ocasión que nota algún síntoma o se acerca la fecha de nuevos chequeos.

Caruso Lombardi, conocido por su humor y franqueza, reconoció que la incertidumbre es una parte integral de su día a día. Refiriéndose a la persistencia de la lesión, manifestó a Clarín: "Es algo que va a seguir estando ahí. Y eso te hace pensar en todo". El entrenador admitió que esta situación lo lleva inevitablemente a reflexionar sobre su vida y su futuro.

A pesar de la preocupación, el exentrenador afirmó que su estrategia para afrontar la enfermedad es mantenerse activo y rodearse del apoyo de su familia y seres queridos. Intenta conservar la energía y el carácter que lo hicieron conocido, utilizando la exposición pública sobre su condición como una forma de desahogo personal.