4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La inquietante revelación de Ricardo Caruso Lombardi sobre el tumor cerebral que le descubrieron hace unos años

El reconocido entrenador explicó que los últimos estudios médicos realizados evidenciaron que la lesión "volvió a avanzar" tras la intervención quirúrgica de 2023.

Por
Ricardo Caruso Lombardi tiene 63 años.

Ricardo Caruso Lombardi tiene 63 años.

El reconocido director técnico argentino Ricardo Caruso Lombardi reveló su faceta más vulnerable al admitir que el meningioma, el tumor cerebral de naturaleza benigna del cual fue operado parcialmente hace dos años, experimentó un nuevo crecimiento. El exentrenador de diversos equipos del fútbol argentino compartió detalles de su estado de salud y la inquietud que lo acompaña diariamente.

El plantel de Gimnasia sigue en la lucha por el campeonato.
Te puede interesar:

El plantel de Gimnasia no se presentó al entrenamiento en reclamo a la falta de pago

En una reciente entrevista, Caruso Lombardi explicó que los últimos estudios médicos realizados evidenciaron que la lesión "volvió a avanzar" tras la intervención quirúrgica de 2023. Esta noticia generó un impacto emocional significativo en el entrenador, quien sostuvo que la preocupación constante incluso le provoca síntomas físicos: "A veces me pongo a pensar y me duele la cabeza de verdad".

El DT detalló que, desde el diagnóstico y la operación, su vida se modificó radicalmente. Actualmente, debe someterse a controles médicos estrictos y tuvo que adaptar sus rutinas. La necesidad de convivir con un temor latente reaparece en cada ocasión que nota algún síntoma o se acerca la fecha de nuevos chequeos.

Caruso Lombardi, conocido por su humor y franqueza, reconoció que la incertidumbre es una parte integral de su día a día. Refiriéndose a la persistencia de la lesión, manifestó a Clarín: "Es algo que va a seguir estando ahí. Y eso te hace pensar en todo". El entrenador admitió que esta situación lo lleva inevitablemente a reflexionar sobre su vida y su futuro.

A pesar de la preocupación, el exentrenador afirmó que su estrategia para afrontar la enfermedad es mantenerse activo y rodearse del apoyo de su familia y seres queridos. Intenta conservar la energía y el carácter que lo hicieron conocido, utilizando la exposición pública sobre su condición como una forma de desahogo personal.

Finalmente, Ricardo Caruso Lombardi subrayó su intención de que su caso sirva como una advertencia para la población general. Enfatizó la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano, enviando un mensaje claro: "Hay que hacerse estudios, no hay que dejar pasar las señales".

Noticias relacionadas

Aníbal Moreno debutó con la Selección argentina en octubre.

Fue convocado hace poco por Scaloni y tiene chances de regresar al fútbol argentino

El sorteo se realizará este viernes.

Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo verlo en vivo

La FIFA no permite que haya países de la misma confederación en un mismo grupo

¿Grupo definido? La teoría sobre las sedes de la Selección argentina de cara al sorteo del Mundial

Este jugador ganó el Mundial de 1978.

De ser campeón del mundo con Argentina a tener un llamativo trabajo durante 20 años

A los 13 años, por problemas de salud, Messi debió viajar a Barcelona para hacer un tratamiento

Lionel Messi confesó cuál es su sueño en el fútbol argentino: "El patio de mi casa"

Argentina jugará el Mudial 2026 como defensora del título y va en busca de la carta estrella

La confianza de Messi de cara al Mundial: "Lo vamos a volver a intentar"

Rating Cero

La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Es uno de los aromas que más disfruta su marido.

Este es el perfume favorito de Luisana Lopilato: cuánto sale

Premio Martín Fierro.
play

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y cómo ver la ceremonia

El conductor de radio y TV apuntó a los influencers digitales.

"No saben trabajar en radio o tele ni quieren aprender": Baby Etchecopar fulminó a los conductores de streaming

La bailarina deslumbró con su outfit con transparencias en la gala de la revista Gente.

"Fue un chiste": Flor Jazmín Peña aclaró la polémica con Julieta Poggio, Wanda Nara y Laurita Fernández

Moria Casán y Lali Espósito.
play

Antes del estreno de su documental, Lali participó en la serie de Moria: "Un privilegio total"

últimas noticias

El índice bursátil local bajó 1,1% a 3.096.396 puntos.

El S&P Merval en dólares frenó su tendencia alcista y el riesgo país se mantiene en 636 puntos

Hace 8 minutos
La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

La UTA amenaza con un paro de colectivos para este viernes

Hace 18 minutos
Ricardo Caruso Lombardi tiene 63 años.

La inquietante revelación de Ricardo Caruso Lombardi sobre el tumor cerebral que le descubrieron hace unos años

Hace 22 minutos
La mediático habló con tono diplomático pero marcó su lugar en el reality de Telefe.

"Es una...": Marixa Balli empezó la guerra por la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

Hace 25 minutos
El plantel de Gimnasia sigue en la lucha por el campeonato.

El plantel de Gimnasia no se presentó al entrenamiento en reclamo a la falta de pago

Hace 33 minutos