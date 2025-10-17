17 de octubre de 2025 Inicio
SUAF de ANSES: así quedan los montos de noviembre 2025 con el aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos valores de la Asignación Familiar para el próximo mes, tras aplicarse el aumento correspondiente al índice de inflación de septiembre.

Las asignaciones familiares aumentarán un 2

Las asignaciones familiares aumentarán un 2,1% desde noviembre de 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), que se aplicarán desde noviembre de 2025. La suba será del 2,1%, en línea con la inflación de septiembre medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano continúa con el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/24, que ajusta las prestaciones sociales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

SUAF de ANSES: montos de noviembre 2025

Con la nueva actualización, los valores del SUAF quedan definidos de la siguiente manera:

  • SUAF primer escalón de ingresos: $59.847,76.

  • SUAF por hijo con discapacidad: $194.883,90.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $119.714,29.

  • Asignación por Embarazo: $119.714,29.

  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $389.808,61.

  • Jubilaciones mínimas: $333.150,64.

El incremento responde a la aplicación automática de la fórmula de movilidad, que toma el índice de inflación de dos meses atrás como referencia. Esta metodología permite que los haberes acompañen la evolución de los precios y mantengan su poder adquisitivo.

Madre hijo AUH
El ajuste responde al índice de inflación de septiembre informado por el Indec.

El ajuste responde al índice de inflación de septiembre informado por el Indec.

El director ejecutivo de Anses, Fernando Bearzi, destacó que el objetivo es “preservar el ingreso de las familias” en un contexto de suba sostenida de precios. Además, recordó que el organismo continúa con el calendario de pagos de octubre 2025, que se extiende hasta el 28 de octubre, según la terminación del DNI.

