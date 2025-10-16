Denuncian a altos funcionarios de la ANSES por presuntas maniobras de corrupción y direccionamiento de contratos

Se los acusa de haber conformado una red interna para beneficiar a empresas contratistas con fondos públicos. El caso quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos.

Una denuncia penal presentada en las últimas horas ante la fiscalía de Guillermo Marijuan puso bajo la lupa a la cúpula de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) . El escrito, que involucra a más de veinte funcionarios de alto rango, reclama que se investiguen presuntas maniobras de corrupción, direccionamiento de contratos y el posible armado de una red interna con fines de enriquecimiento personal.

La causa fue sorteada y quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos. Entre los señalados figuran el director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi , la secretaria general Paula Amor , y su colaborador Gastón Palacios , además de otros nombres vinculados a áreas operativas y de control interno.

Según el texto de la denuncia, las maniobras se habrían gestado desde la Secretaría General, bajo la conducción de Amor con la participación de sectores clave como Programación y Control de Gestión Operativa , Trámites Complejos y Control Interno . Se describe un “circuito paralelo” de decisiones que habría beneficiado a firmas con vínculos directos con algunos de los funcionarios acusados.

Entre las empresas mencionadas figura América Virtual S.A. , proveedora de servicios tecnológicos, cuyas facturaciones, según los denunciantes, “se multiplicaron groseramente” durante la actual gestión. También se señalan contrataciones millonarias con SAP , por 19 millones de dólares, y con IBM , por 44,6 millones, esta última a través de la intermediaria GyL , que alquilaría los servidores al Estado.

El documento judicial sostiene que estas operaciones presentan sobreprecios injustificables y adjudicaciones direccionadas. Además, se advierte sobre el supuesto interés de Amor y su entorno por tomar el control de la Dirección de Sentencias Judiciales, encargada del pago de retroactivos a jubilados, un área de alto flujo de fondos.

De confirmarse los hechos, las conductas denunciadas podrían encuadrarse en asociación ilícita, cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público y otras figuras previstas en el Código Penal.

Fuentes judiciales consultadas no descartan que el expediente, aún en etapa preliminar, derive en un proceso de alto impacto político y administrativo dentro del organismo previsional. Si se comprueban las maniobras, podría convertirse en uno de los escándalos de corrupción más significativos del actual ciclo de gestión en la ANSES.