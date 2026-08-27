En línea con la reforma del BCRA, el Banco Ciudad destinará más utilidades a créditos hipotecarios

La Legislatura porteña sancionó la ley que establece un piso mínimo del 25% de los remanentes para préstamos de vivienda. La normativa destina el porcentaje restante a obras de infraestructura y busca ampliar el acceso habitacional a sectores medios.

El proyecto surgió por iniciativa del bloque de La Libertad Avanza y contó con el apoyo del oficialismo porteño.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 1.779 que reformó la Carta Orgánica del Banco Ciudad para destinar utilidades a créditos hipotecarios e infraestructura. La norma fija la obligación de volcar al menos el 25% del remanente financiero a la vivienda para beneficiar a la clase media.

Tormenta de Santa Rosa: llegará antes de tiempo y con fuertes lluvias en todo el AMBA

De esta manera, el resto de los fondos sin destino a la capitalización de la entidad o al patrimonio regulatorio se volcará a proyectos de obras públicas del distrito. "En 2025, consolidamos nuestros resultados económicos, acompañamos a los sectores que dinamizan la actividad y volvimos a generar dividendos para el desarrollo de la Ciudad", expresó Guillermo A. Laje, presidente del Banco Ciudad.

El proyecto surgió por iniciativa del bloque de La Libertad Avanza y contó con el apoyo del oficialismo porteño para su tratamiento. Al respecto, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, sostuvo: "Modificamos la Carta Orgánica del Banco Ciudad para que, como mínimo, el 25% del remanente de sus utilidades se destine a créditos hipotecarios. Más oportunidades para la clase media que se esfuerza todos los días para salir adelante y progresar".

A partir de este marco normativo, la entidad financiera relanzó su oferta de préstamos con plazos extendidos hasta los 25 años y con montos más elevados. El límite máximo alcanza los $150 millones para la primera vivienda en la Ciudad, mientras que la cifra sube a $200 millones para vivienda única o segunda propiedad.

Las condiciones de los créditos en UVAs cuentan con una tasa de interés fija del 7,5% anual subvencionada por la administración porteña para financiar hasta el 75% del valor del inmueble. El esquema oficial aplica sobre unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos con un valor máximo de u$s2.800 por metro cuadrado, con una reducción del 8% en la cuota inicial.

El esquema financiero requiere ingresos familiares desde los $2.840.000 para la solicitud de un préstamo de $100 millones a un plazo de 25 años, con una cuota inicial de $710.000. A su vez, el compromiso mensual no superará el 25% de los ingresos totales del hogar y permite sumar la figura de un garante.

La propuesta abarca la adquisición de propiedades tanto en la Ciudad y el territorio bonaerense como en provincias entre las que destacan Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta.

"Ampliamos la accesibilidad brindando más plazo y montos, lo que permite reducir la cuota o acceder a más financiamiento. El objetivo, junto al Gobierno de la Ciudad, es facilitar el acceso a la vivienda con créditos cada vez más competitivos", declaró Laje.

La solicitud de estas líneas para la compra de unidades habitacionales se tramita mediante Bit, el asistente virtual del banco en WhatsApp, la plataforma web o las sucursales físicas.

Quienes busquen acceder a estas opciones de financiamiento deben ser empleados en relación de dependencia, monotributistas o autónomos que contraten el paquete denominado Crecer.