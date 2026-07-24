Después de 14 años, Moody's elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires

La agencia calificadora de riesgo Moody’s elevó de B2 a B1 la nota de la deuda de la Ciudad de Buenos Aires luego de 14 años y destacó el orden de sus cuentas públicas. “No hay fórmulas mágicas", publicó el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri al celebrar la noticia en redes sociales.
El informe de la agencia argumentó que la nueva mejora en la calificación porteña es producto de tener perfil crediticio más sólido en relación con sus pares regionales, medido en base a resultados operativos y financieros y la baja dependencia de las transferencias federales.
"Contundente!!! Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá", afirmó el alcalde porteño.
La recalificación ocurre en la misma semana donde Moody´s elevó la nota de la deuda soberana de Argentina, la cual pasó de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera.
En el documento publicado, la agencia calificadora de riesgo destaca que la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno local y regional argentino "más resiliente debido a sus bajas necesidades de financiamiento y a su manejable exposición a la deuda en moneda extranjera".