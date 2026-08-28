28 de agosto de 2026 Inicio
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Cierra una reconocida estación del Subte B por obras: cúal es y cuándo volverá a estar activa

Los trabajos forman parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires e incluye cambios de pintura, impermeabilización, recambio total de pisos, nuevas luces LED, mobiliario y restauración de murales.

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La estación Medrano de la línea B cerrará el lunes por casi tres meses. 

La estación Medrano de la línea B cerrará el lunes por casi tres meses. 

La estación Medrano de la Línea B de Subtes de la Ciudad de Buenos Aires cerrará a partir del lunes 31 de agosto por obras de renovación integral que tienen un tiempo estipulado de aproximadamente tres meses. Los trabajos forman parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires e incluye cambios de pintura, impermeabilización, recambio total de pisos, nuevas luces LED, mobiliario y restauración de murales.

El proyecto surgió por iniciativa del bloque de La Libertad Avanza y contó con el apoyo del oficialismo porteño.
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La obra, que se viene llevando adelante fuera del horario de servicio, incluye trabajos de impermeabilización, pintura, renovación de pisos, luces LED, nueva señalética fija y digital, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, revestimientos cerámicos y nuevos molinetes, puertas de emergencia y mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación. Además, en las paredes se colocará revestimiento de aleación de aluminio y zinc anticorrosión, que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones.

En el marco del Plan de Renovación Integral, ya se pusieron en valor 20 estaciones de subte: Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A); Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia (Línea B); San Martín (Línea C); Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D); y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

Asimismo, continúan cerradas Tribunales de la Línea D, General Urquiza y Entre Ríos de la Línea E, y las obras seguirán en otras estaciones como Alberti, Pasco y Saénz Peña (Línea A); Ángel Gallardo y Dorrego (Línea B); y Lavalle e Independencia (Línea C).

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