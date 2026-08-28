Fue a ver el eclipse y desapareció: buscan a un joven de 18 años en la Ciudad de Buenos Aires

Tras perder contacto con su familia durante la madrugada, una publicación de despedida en sus redes y dos cartas halladas en su habitación profundizaron la preocupación y activaron un operativo para encontrarlo.

Franco Krikor Alderete Tchobanian, de 18 años, es buscado desde la madrugada de este viernes en la Ciudad de Buenos Aires, después de salir a cenar con un amigo y acercarse a Recoleta para observar el eclipse lunar, aunque nunca regresó a su domicilio y su familia perdió contacto con él.

Según reconstruyeron sus familiares, el joven estuvo junto a su amigo en el puente peatonal frente a la Facultad de Derecho y después lo acompañó hasta una parada de colectivos ubicada sobre la avenida Figueroa Alcorta, frente al MALBA, uno de los últimos puntos donde fue visto antes de desaparecer.

Carlos, padrastro del joven, relató que Franco todavía mantenía contacto con su familia durante la noche y precisó: "Nosotros estuvimos mandándonos mensajes hasta la 1:20 de la mañana y después no tenemos más información. El teléfono está apagado", una situación que aumentó la preocupación de sus seres queridos.

Lo que agravó la situación fue la advertencia que llegó esta mañana, cuando una amiga advirtió a la familia sobre una publicación que el joven había compartido en sus redes sociales y que interpretaron como una despedida, por lo que comenzaron una búsqueda urgente y luego revisaron su habitación, donde encontraron dos cartas debajo de la almohada.

Puente peatonal sobre Av. Figueroa Alcorta, frente a la Facultad de Derecho, donde Franco se juntó con un amigo a ver el eclipse lunar, antes de su desaparición.

"Nos despertó una amiga de él que vio un posteo suyo despidiéndose en redes sociales. Ahí empezamos la búsqueda", contó Carlos sobre el momento en que su entorno tomó conocimiento de la publicación y decidió salir a buscarlo, mientras todavía no lograban establecer una nueva comunicación con Franco.

Cómo era la vestimenta de Franco al momento del último contacto con él

Al momento de su desaparición, el joven llevaba una mochila y su DNI, y usaba un pantalón de vestir negro y un suéter del mismo color. Su familia radicó la denuncia en la Comisaría Vecinal 2-B de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para reconstruir el recorrido que realizó durante sus últimas horas conocidas.

Las tareas para dar con su paradero se concentran especialmente en Recoleta y en las inmediaciones del puente peatonal ubicado frente a la Facultad de Derecho, aunque los investigadores también intentan establecer qué ocurrió después de que Franco se separó de su amigo y emprendió el regreso hacia su casa.

La búsqueda también fue difundida en redes sociales por el Centro Armenio, que identificó al joven por su nombre de origen, Krikor Alderete Tchobanian, y pidió colaboración a la comunidad y a cualquier persona que pueda aportar información. La institución recalcó que el último contacto se produjo durante la madrugada de este viernes.

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Desde la entidad también indicaron que cualquier dato de utilidad debe comunicarse de inmediato con Carlos, al 11-6535-8656, y pidieron compartir la publicación para facilitar la aparición del joven. Mientras tanto, familiares y allegados continúan con las tareas para establecer dónde estuvo Franco desde su último contacto conocido.