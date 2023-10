Sergio Massa cerró el segundo tramo del swap con China por u$s5.000 millones

Según destacó la periodista Liliana Franco, la liberación de un nuevo tramo del swap de monedas con el Banco Popular de China posibilitará que el Banco Central argentino "aumente su poder de fuego", ya que podrá utilizar esos u$s5.000 millones en sus intervenciones en el mercado de cambios o para hacer frente a pagos, como el que a fines de mes hay que realizarle al FMI.

Desde hace una semana, Massa, junto con sus colaboradores más cercanos, entre los que se destacan Leonardo Madcur (jefe de Gabinete), Guillermo Michel (titular de Aduanas), Lisandro Cleri (vicepresidente del BCRA) y Gabriel Rubinstein (viceministro), se reúne todos los días a la mañana y a la noche para monitorear la evolución de la crisis cambiaria y financiera.

La tensión de la jornada del martes ante la suba del dólar blue llevó al ministro y candidato a suspender los viajes de campaña que tenía programados realizar este miércoles a Mendoza y San Juan.

Massa: "Voy a meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, manifestó que enviará a prisión a los responsables de la fuerte suba de la cotización del dólar blue, que este martes superó los $1.000 y estableció un nuevo récord.

"Tengo claro quienes son esos cuatro o cinco vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar, la vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe. Esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya en cana porque creo que alguna vez en Argentina el que especula con los ahorros de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias tiene que ir preso", explicó el funcionario en una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

"Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación, del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas. Y creo que es tiempo de poner un límite. Desde la política hay que ponerle un límite a los irresponsables y con el poder del Estado hay que ponerle límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente", aseguró acerca de los dichos del libertario Javier Milei, que sugirió que la gente no renueve sus plazos fijos en pesos, y también hacia los responsables de la venta ilegal de dólares.

Por último, el titular del Palacio de Hacienda aclaró que "puedo ganar o perder una elección, pero eso es secundario" y remarcó que durante su gestión buscará proteger el dinero de los ciudadanos: "Tengan la seguridad de que hasta el 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana. Se los digo para que después no empecemos porque se ataca al mercado, las libertades. ¡Hasta que no los vea presos, no paro!".

AFIP y la Policía Federal allanaron cuevas del microcentro en medio de la corrida del dólar blue

La Administración Federal de Impuestos (AFIP) llevó adelante este martes un operativo junto a la Policía Federal allanando distintos locales de la City porteña con el objetivo de desalentar el mercado financiero ilegal, en medio de la escalada del dólar blue que este martes superó la barrera de los $1000 en el mercado negro de divisas.

Fuentes policiales le aseguraron a C5N que "se hicieron visitas pero no hubo detenciones" durante el operativo, que comenzó en horas de la mañana. En el mismo se constató que se cumpliera con los estándares para la compra-venta de la moneda extranjera.

El Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informó en la red social X (antes Twitter) que la división de Lavado de Dinero de la Policía Federal Argentina realizó operativos en "cuevas" del microcentro porteño. Los locales están ubicados sobre la avenida Corrientes entre Florida y San Martín, a pocas cuadras de la Casa Rosada.

Tuit de Aníbal Fernández sobre allanamiento en cuevas 10-10-23

Por su parte, el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Eduardo Setti, aseguró que "hay 4 vivos que, de manera ilegal, operan sobre la expectativa de ahorro de la gente, generando temor e incertidumbre", por lo que "es clave avanzar con la intervención de la Justicia".

El dólar blue subió más de $100 en las últimas 24 horas, mientras que los tipos de cambio financieros operan por debajo de esa cifra. A esto se suman los dichos de Javier Milei, quien calificó a la moneda como "excremento" y a Ramiro Marra, quien recomendó no ahorrar en pesos, expresiones calificadas como "un acto de irresponsabilidad" por fuentes oficiales.