Massa acusó a Milei de estar "timbeando el ahorro de la gente"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, acusó al postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, de "estar timbeando el ahorro de la gente para sumar un voto más" , luego de que recomendara no renovar los plazos fijos en pesos. Así, se produjo un nuevo cruce, como el que ocurrió en el segundo debate que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la UBA.

Durante las primeras horas del lunes, el diputado libertario sugirió no renovar los plazos fijos: "¡Jamás en pesos, jamás en pesos! El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.