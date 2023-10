Javier Milei se defendió de las acusaciones de fogonear la corrida cambiaria

Milei había asegurado que "el peso no vale ni excremento" y urgió a sacar los plazos fijos.

"Si quieren encontrar a los responsables mírense en el espejo, sinvergüenzas. Estas son las consecuencias de defender la emisión monetaria y votar presupuestos con déficit fiscal", añadió.

EL CINISMO DE LOS POLÍTICOS



Es vergonzonzo el espectáculo que están dando los políticos tratando de obtener rédito político del descalabro económico inventando responsabilidades.



Si quieren encontrar a los responsables mírense en el espejo, sinverguenzas. Estas son las… pic.twitter.com/mwFmOapyX8 — Javier Milei (@JMilei) October 10, 2023

Durante las primeras horas del lunes, el diputado libertario había sugerido no renovar los plazos fijos: "¡Jamás en pesos, jamás en pesos! El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono”.

Ante estas afirmaciones, el ministro de Economía, Sergio Massa, le respondió con dureza en una entrevista en Gelatina: "No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto. Es gravísimo tratar de poner en riesgo al sistema financiero, en un país que ya vivió hechos como los del 2001”.

Fuerte comunicado de los bancos: apuntaron contra Javier Milei y piden "responsabilidad democrática"

La Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) lanzó un fuerte comunicado apuntando contra Javier Milei, quien recomendó no renovar los plazos fijos en pesos. “Una democracia fuerte requiere de instituciones sólidas y de una dirigencia política madura y responsable”, manifestó.

“Es por ello que los candidatos que aspiran a gobernar la cosa pública tienen que mostrar responsabilidad en sus campañas y declaraciones públicas”, aseguró Adeba, que pidió que se evite “hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras”.

Luego, cruzó directamente contra Milei: "Recomendar no renovar los depósitos no hace otra cosa que generar preocupación en un sector de la población. La carrera a la presidencia debe basarse en las competencias de ideas y capacidad de implementación de las mismas".

Allanan cuevas del microcentro en medio de la corrida del dólar blue

La Policía Federal allanó distintos locales de la City porteña en medio de la escalada del dólar blue, que este martes superó la barrera de los $1000 en el mercado negro de divisas. La brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica cerca del 200%.

El Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informó en la red social X (antes Twitter) que la división de Lavado de Dinero de la Policía Federal Argentina realizó operativos en "cuevas" del microcentro porteño. Los locales están ubicados sobre la avenida Corrientes entre Florida y San Martín.

Tuit de Aníbal Fernández sobre allanamiento en cuevas 10-10-23

Por su parte, el secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Eduardo Setti, aseguró que "hay 4 vivos que, de manera ilegal, operan sobre la expectativa de ahorro de la gente, generando temor e incertidumbre", por lo que "es clave avanzar con la intervención de la Justicia".

El dólar blue subió más de $100 en las últimas 24 horas, mientras que los tipos de cambio financieros operan por debajo de esa cifra. A esto se suman los dichos de Javier Milei, quien calificó a la moneda como "excremento" y a Ramiro Marra, quien recomendó no ahorrar en pesos, expresiones calificadas como "un acto de irresponsabilidad" por fuentes oficiales.