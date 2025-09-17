Luis Caputo atacó al vicerrector de la UBA: "Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca" El ministro de Economía y Emiliano Yacobitti se enfrentaron con acusaciones y desmentidas mientras Diputados discutía el veto presidencial a la ley que garantiza fondos para las universidades nacionales. Por







En medio de la sesión en la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, protagonizaron un duro cruce en X.

Caputo inició el enfrentamiento al publicar un video del dirigente radical con el comentario: “Gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros”.

Yacobitti contestó con una desmentida y subió la foto de su recibo de sueldo, que muestra poco más de un millón ochocientos mil pesos. “Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratificó que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada”, respondió.

La discusión escaló cuando Caputo retrucó con un mensaje cargado de tensión política: “Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca. Sépalo la gente. Porque el país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto. El país que propone esta gente ya lo conocemos. Es el que heredamos todos los argentinos en diciembre de 2023. Solo hay una cosa peor que eso, su continuidad”.

El cruce, seguido en tiempo real en redes, expuso la tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria en el mismo momento en que el Congreso debatía uno de los vetos más sensibles de la gestión Milei.

