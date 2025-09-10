10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Deuda en pesos: el Gobierno logró bajar las tasas y renovó el 90% de los vencimientos

La Secretaría de Finanzas anunció que en la primera licitación de septiembre adjudicó $6,663 billones, tras recibir ofertas por un total de $7,418 billones. El Tesoro afrontaba un vencimiento de deuda clave tras la derrota en las elecciones provinciales.

Por
El Secretario de Finanzas

El Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció el resultado de la licitación.

Ámbito/Mariano Fuchila

El Gobierno brindó los resultados de la primera licitación de deuda en pesos del mes de septiembre: colocó $6,633 billones mientras que recibió ofertas por $7,418 billones, lo que significó un "rollover" del 91,34% en una de las licitaciones más desafiantes para la gestión libertaria: en medio de una fuerte demanda de dinero y la presión al tipo de cambio tras la derrota de la Libertad Avanza en las elecciones provinciales en PBA. El éxito de la subasta también se dio por la convalidación de tasas al 59% anual, en la letra más corta de la curva.

El Gobierno necesita del Congreso para profundizar su ajuste. 
Te puede interesar:

Caputo debería aplicar un ajuste del 14% para cumplir con el FMI si avanzan las leyes que aumentan el gasto

La Secretaría de Finanzas, que lidera Pablo Quirno, anunció la primera licitación del noveno mes del año, en la que convalidó tasas del 59% anual en la LECAP más corta, dando premio con respecto al mercado secundario). La licitación estuvo determinada por la baja de tasas del Banco Central (BCRA) vía simultáneas (rueda REPO) a 35%: un recorte de 500 pbs con respecto al martes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/1965861921833484443&partner=&hide_thread=false

El equipo económico que lidera Luis Caputo logró despejar rumores de insolvencia en los pagos de deuda en pesos y, a su vez, comenzar a relajar el apretón monetario sin una nueva suba de encajes ni remunerados. Además, bajaron las tasas de corte, en comparación con la licitación anterior, donde convalidaron valores de 76% anual.

El grueso de la colocación se concentró en las letras más cortas, aunque la fecha de vencimiento son post elecciones nacionales de medio término. De esta manera, el mercado rescata la licitación de este miércoles, con una renovación que estuvo cerca del 100% y con tasas más bajas.

Las tasas convalidadas por el Gobierno tras la última licitación

LECAP

  • Al 31 de octubre (S31O5) $3,608 billones a 3,97% Tasa Mensual/ 59,62% TIREA
  • Al 10 de noviembre (S10N5) $1,345 billones a 3,99% TEM / 59,90% TIREA
  • Al 16 de enero (S16E6) $1,044 billones a 3.94% TEM / 58,93% % TIREA

TAMAR

  • Al 15 de diciembre (M15D5) $0,498 billones a +2% TNA

BONCER

  • Al 31 de marzo (TZXM6) $0,138 billones a +22,91% TIREA

Dólar Linked

  • Al 31 de octubre(D31O5 y 15 de diciembre (TZVD5) - desiertas
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei celebró los datos de la inflación de agosto y felicitó a Luis Caputo

Milei celebró los datos de la inflación de agosto y felicitó a Luis Caputo

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

El Gobierno ratificó que vetará las leyes aprobadas por el Congreso. 

Tres vetos, distintos costos: Garrahan, ATN y las señales detrás del rechazo oficial

Pedro Rosemblat sorprendió con sus palabras vinculadas a Lali Espósito.
play

Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."

El Presidente firmará los vetos.

El Gobierno ratifica que vetará las leyes de emergencia en el Garrahan, financiamiento universitario y ATN

play

Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes: hablará en cadena nacional

Rating Cero

Spotify sorprendió a los usuarios con la llegada de esta herramienta.

Spotify lanzó la herramienta más pedida por los usuarios: de qué se trata

Mariano Iúdica reemplazará a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el bar.

Polémica en el bar vuelve a la televisión: quiénes acompañarán a Mariano Iúdica

Pedro Rosemblat sorprendió con sus palabras vinculadas a Lali Espósito.
play

Pedro Rosemblat habló del casamiento con Lali Espósito: "Milei es presidente, puede pasar cualquier cosa..."

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Danilo Montana comenzó su profesionalización como artista en 2019.

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

últimas noticias

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Javier Milei envió sus condolencias a la familia de Charlie Kirk y responsabilizó a la izquierda por su asesinato

Hace 7 minutos
El intendente local confirmó que es familiar de la menor atrincherada.

El intendente de La Paz es familiar de la adolescente atrincherada en la escuela en Mendoza

Hace 7 minutos
Crisis en la industria del calzado: Nunca hubo un peor año que este, el consumo está acabado

Crisis en la industria del calzado: "Nunca hubo peor año que este, el consumo está acabado"

Hace 9 minutos
Cinco de los deportados tienen antecedentes penales.

El primer vuelo con argentinos deportados de Estados Unidos llegará este jueves a Ezeiza

Hace 20 minutos
Mariano Iúdica reemplazará a Marcela Tinayre en la conducción de Polémica en el bar.

Polémica en el bar vuelve a la televisión: quiénes acompañarán a Mariano Iúdica

Hace 35 minutos