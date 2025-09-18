El Gobierno cuestionó el rechazo a los vetos de Javier Milei: "El Congreso respondió con demagogia"

En línea con la postura del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes acusaron al "Partido del Estado" de intentar "voltear" al Gobierno, el vocero Manuel Adorni cuestionó el rechazo a los vetos presidenciales y aseguró que "el Congreso respondió con demagogia".
Tras el revés sufrido este miércoles en la Cámara de Diputados, que logró insistir con la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica, el portavoz presidencial dio una conferencia de prensa en Casa Rosada en la que apuntó contra la oposición.
"El Presidente de la Nación planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia. Parece que no importa el esfuerzo que hizo la gente para sostener el equilibrio fiscal y para entrar en el camino de una Argentina distinta, en crecimiento y con futuro", aseguró este jueves.
"Quedó expuesto, una vez más, el modus operandi de la casta: nulo interés en el equilibrio fiscal; obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza y que destruye la inflación mes a mes", agregó. A continuación, citó varios ejemplos "para que se entienda el horror que han votado".
"El monto anual de la ley de financiamiento universitario es de $1.9 billones. Si queremos financiarlo con otras partidas, deberíamos suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses", afirmó. Otras opciones serían "suspender todos los planes sociales por tres meses" o "todos los subsidios energéticos por cuatro meses".
Respecto a la ley de emergencia pediátrica, señaló que implica un monto anual de $130.000 millones, "el equivalente a suspender las jubilaciones de privilegio por tres meses", "despedir 66.650 empleados públicos" o "suspender el total del subsidio al transporte por un mes".
Adorni remarcó que "en la marcha de ayer se alinearon absolutamente todos los enemigos del progreso: la CGT, la CTA, ATE, (Axel) Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos e incluso abanderados de Palestina".
"El 26 de octubre tenemos una oportunidad histórica de renovar el Congreso Nacional y evitar que el Partido del Estado, compuesto por kirchneristas y kirchneristas disfrazados de republicanos, dilapide el futuro de los argentinos", concluyó.