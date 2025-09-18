El Gobierno cuestionó el rechazo a los vetos de Javier Milei: "El Congreso respondió con demagogia"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se alineó con el Presidente y apuntó contra "el modus operandi de la casta". "Hay que evitar que el Partido del Estado dilapide el futuro de los argentinos", sostuvo.

En línea con la postura del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, quienes acusaron al "Partido del Estado" de intentar "voltear" al Gobierno, el vocero Manuel Adorni cuestionó el rechazo a los vetos presidenciales y aseguró que "el Congreso respondió con demagogia".

Tras el revés sufrido este miércoles en la Cámara de Diputados, que logró insistir con la ley de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica, el portavoz presidencial dio una conferencia de prensa en Casa Rosada en la que apuntó contra la oposición.

"El Presidente de la Nación planteó responsabilidad y el Congreso respondió con demagogia. Parece que no importa el esfuerzo que hizo la gente para sostener el equilibrio fiscal y para entrar en el camino de una Argentina distinta, en crecimiento y con futuro", aseguró este jueves.

"Quedó expuesto, una vez más, el modus operandi de la casta: nulo interés en el equilibrio fiscal; obsesión por destruir el plan económico que sacó a millones de argentinos de la pobreza y que destruye la inflación mes a mes", agregó. A continuación, citó varios ejemplos "para que se entienda el horror que han votado".

El Gobierno acusó a "la casta" y al "Partido del Estado" de tratar de "voltearlo".

"El monto anual de la ley de financiamiento universitario es de $1.9 billones. Si queremos financiarlo con otras partidas, deberíamos suspender el presupuesto total del Poder Legislativo por cuatro meses", afirmó. Otras opciones serían "suspender todos los planes sociales por tres meses" o "todos los subsidios energéticos por cuatro meses".

Respecto a la ley de emergencia pediátrica, señaló que implica un monto anual de $130.000 millones, "el equivalente a suspender las jubilaciones de privilegio por tres meses", "despedir 66.650 empleados públicos" o "suspender el total del subsidio al transporte por un mes".

Adorni remarcó que "en la marcha de ayer se alinearon absolutamente todos los enemigos del progreso: la CGT, la CTA, ATE, (Axel) Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos e incluso abanderados de Palestina".

"El 26 de octubre tenemos una oportunidad histórica de renovar el Congreso Nacional y evitar que el Partido del Estado, compuesto por kirchneristas y kirchneristas disfrazados de republicanos, dilapide el futuro de los argentinos", concluyó.