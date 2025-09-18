La hija de Sergio Denis recordó a su padre tras la caída de Catherine Fulop: "La herida no cierra" Bárbara Hoffmann compartió una profunda reflexión acerca de las instalaciones de los escenarios en los estadios o teatros y consideró que todavía se descuida al artista.







La hija de Sergio Denis recordó a su padre tras la caída de Catherine Fulop. Redes sociales

Luego de la dolorosa caída de Catherine Fulop del escenario en el recital de Erreway, la hija de Sergio Denis, Bárabara Hoffmann, reaccionó en sus redes sociales e hizo una reflexión sobre las instalaciones de los escenarios en los teatros o estudios. “La herida no cierra”, escribió.

Si bien, la actriz no sufrió graves consecuencias de salud y solo tiene un dolor de hombro, según contó Mica Vázquez en Luzu TV, no hubo ningún tipo de soporte abajo del escenario para amortiguar su caída. De hecho, se llevó puesto un televisor, el cual le cayó encima en el piso.

Sergio Denis hija Redes sociales

“Nada más triste que recibir esta noticia y seguir sintiendo la impotencia de que, a pesar de que mi papá perdió la vida, aún se descuide a los artistas en muchos escenarios de nuestro país", indicó en una historia de Instagram.