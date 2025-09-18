18 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer una humita de locos

Tanto en Palermo como en Recoleta se sirven versiones exquisitas de este clásico salteño que tanto gusta.

Por
Dónde se puede probar la mejor humita de la ciudad.

Dónde se puede probar la mejor humita de la ciudad.

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que cuenta con una gran variedad de propuestas en donde confluyen diferentes sabores y cocinas de diversos países. Sin embargo, los platos tradicionales son los más queridos debido a que respetan los valores de la comida argentina, y la humita es uno que no falta en ninguna carta de bodegón.

Estos platos veggie son los mejores de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer platos originales y vegetarianos

En este sentido, existen dos lugares que no solo las preparan, sino que además son especialistas en la materia. Se trata de sitios que ya están asentados en el circuito gastronómico porteño hace ya bastantes décadas, por lo que siempre se recomienda una visita para probar sus deliciosos platos.

El Imperfecto

El Imperfecto es un local que se encuentra en una casona antigua en Palermo, y ofrece platos norteños a un precio económico. Su menú es delicioso, pero destaca principalmente la humita a la olla, con un sabor que cautiva a cualquier comensal. Asimismo, su calidez es otro de los puntos claves de este bodegón.

Además de la humita, muchos platos destacan en la carta, como las empanadas salteñas (fritas o al horno a la leña), empanadas de queso fritas, sándwiches de milanesa con papas fritas, provoletas, pastas, pesca del día al horno de barro y lomito ahumado. Por otra parte, su flan con dulce de leche es imperdible.

el imperfecto

Ubicado en la calle Gascón 1417, este bodegón se encuentra abierto de miércoles a viernes, de 20 a 23 horas. Además, los fines de semana, el horario de atención se extiende al almuerzo, de 12.30 a 16.30 horas. Se puede llegar por medio de las líneas de colectivo 39, 106, 151, 160 y 168 o bajarse en la estación Scalabrini Ortiz del Subte D y caminar unas pocas cuadras.

La Aguada

Con una ambientación cálida que responde a la tradición y con un menú que hace homenaje a la cocina regional del noroeste argentino, La Aguada es un restaurante imperdible. Su humita a la olla es llenadora y tiene un sabor cremoso que no se consigue en otro lugar, lo que la convierte en una de las estrellas de la carta.

Asimismo, se destaca por platos emblemáticos como el locro, el guiso de mondongo y la carbonada, todos preparados con recetas caseras que remiten a los sabores de antaño. Las empanadas tucumanas y los tamales son imperdibles, y para el postre, el quesillo con dulce de cayote y el arroz con leche son de lo mejor que se ofrece.

La-Aguada1

La Aguada abre todos los días, de 11 a 16 y luego de 19:30 a 23:30. Asimismo, está ubicado en la calle Billinghurst 1862, en pleno barrio de Recoleta, por lo que líneas de colectivo como el 12, 29, 39, 92, 128 y 152, así como la estación Bulnes de la línea D del subte, dejan al comensal a pocas cuadras del local.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Estos platos de vitel toné son los mejores de Buenos Aires.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer vitel toné todo el año

Dónde disfrutar de los mejores wraps de la ciudad.

Los 2 restaurantes de Buenos Aires para comer los mejores wraps

Donde probar la mejor milanesa con puré de la ciudad de Buenos Aires.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer una gran milanesa con puré

Estas picadas son las mejores de Buenos Aires.

Los mejores dos restaurantes de Buenos Aires para comer una buena picada

La gastronomía árabe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene viva la herencia de la inmigración siria y libanesa.

Los mejores restaurantes de Buenos Aires para comer un buen shawarma

Dónde se puede disfrutar de las mejores mollejas de la ciudad.

Los 2 restaurantes de Buenos Aires para comer las mejores mollejas

Rating Cero

Romina Uhrig le hizo una denuncia a Yanina Latorre

Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre: "Me cansé"

Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas

Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

Además, el vínculo entre Wanda y Martín Migueles parece consolidarse día a día, ya que ambos comparten momentos en redes sociales que muestran complicidad y disfrute mutuo

Ya no lo esconde: quién es la nueva pareja de Wanda Nara

El desgarrador mensaje de Marcos Ginocchio

El desgarrador mensaje de Marcos Ginocchio sobre la salud de Thiago Medina: "A veces no imaginamos..."

Marvel resucitará a un personaje clave.

Marvel resucitará a un personaje clave para una miniserie en 2026

La hija de Sergio Denis recordó a su padre tras la caída de Catherine Fulop.

La hija de Sergio Denis recordó a su padre tras la caída de Catherine Fulop: "La herida no cierra"

últimas noticias

Según cálculos de las FDI, al menos 400.000 palestinos abandonaron Gaza.

Crisis humanitaria: miles de palestinos abandonan Ciudad de Gaza para huir de la ofensiva israelí

Hace 16 minutos
Ferrari, Mercedes y Red Bull también se mostraron felices por la presencia del gato.

Un gato revolucionó a la Fórmula 1: llamó la atención de pilotos y equipos en el Gran Premio de Azerbaiyán

Hace 27 minutos
Romina Uhrig le hizo una denuncia a Yanina Latorre

Romina Uhrig denunció a Yanina Latorre: "Me cansé"

Hace 43 minutos
Gracias a los avances de la ciencia, se logró explicar la desaparición del campo magnético de la Luna.

Hallazgo sorprendente: descubrieron qué hay en el interior de la Luna

Hace 43 minutos
Camiloto abandonó el móvil con A la Barbarossa entre lágrimas

Camilota se enojó tras una pregunta sobre Thiago Medina y abandonó un móvil en vivo: "No necesitamos..."

Hace 56 minutos