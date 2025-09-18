Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer una humita de locos

La gastronomía es uno de los puntos más fuertes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , ya que cuenta con una gran variedad de propuestas en donde confluyen diferentes sabores y cocinas de diversos países. Sin embargo, los platos tradicionales son los más queridos debido a que respetan los valores de la comida argentina, y la humita es uno que no falta en ninguna carta de bodegón.

En este sentido, existen dos lugares que no solo las preparan, sino que además son especialistas en la materia . Se trata de sitios que ya están asentados en el circuito gastronómico porteño hace ya bastantes décadas, por lo que siempre se recomienda una visita para probar sus deliciosos platos.

El Imperfecto es un local que se encuentra en una casona antigua en Palermo, y ofrece platos norteños a un precio económico. Su menú es delicioso, pero destaca principalmente la humita a la olla , con un sabor que cautiva a cualquier comensal. Asimismo, su calidez es otro de los puntos claves de este bodegón.

Además de la humita, muchos platos destacan en la carta, como las empanadas salteñas (fritas o al horno a la leña), empanadas de queso fritas, sándwiches de milanesa con papas fritas, provoletas, pastas, pesca del día al horno de barro y lomito ahumado. Por otra parte, su flan con dulce de leche es imperdible.

Ubicado en la calle Gascón 1417, este bodegón se encuentra abierto de miércoles a viernes, de 20 a 23 horas. Además, los fines de semana, el horario de atención se extiende al almuerzo, de 12.30 a 16.30 horas. Se puede llegar por medio de las líneas de colectivo 39, 106, 151, 160 y 168 o bajarse en la estación Scalabrini Ortiz del Subte D y caminar unas pocas cuadras.

La Aguada

Con una ambientación cálida que responde a la tradición y con un menú que hace homenaje a la cocina regional del noroeste argentino, La Aguada es un restaurante imperdible. Su humita a la olla es llenadora y tiene un sabor cremoso que no se consigue en otro lugar, lo que la convierte en una de las estrellas de la carta.

Asimismo, se destaca por platos emblemáticos como el locro, el guiso de mondongo y la carbonada, todos preparados con recetas caseras que remiten a los sabores de antaño. Las empanadas tucumanas y los tamales son imperdibles, y para el postre, el quesillo con dulce de cayote y el arroz con leche son de lo mejor que se ofrece.

La-Aguada1

La Aguada abre todos los días, de 11 a 16 y luego de 19:30 a 23:30. Asimismo, está ubicado en la calle Billinghurst 1862, en pleno barrio de Recoleta, por lo que líneas de colectivo como el 12, 29, 39, 92, 128 y 152, así como la estación Bulnes de la línea D del subte, dejan al comensal a pocas cuadras del local.