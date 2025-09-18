Eclipse solar de septiembre 2025: en qué países se puede ver este 21 de septiembre

Este fenómeno coincide con el equinoccio de primavera y la Luna ocultará hasta el 80% de la superficie solar. Es el último eclipse del año.

El otoño se despide con un Eclipse Solar parcial el próximo 21 de septiembre , que coincide con el equinoccio de la primavera. Este espectacular fenómeno es el último del año y la Luna ocultará hasta el 80% de su superficie . ¿En qué países se podrá observar?

El eclipse solar parcial comenzará el 21 de septiembre a las 17:29 GMT y terminará a las 21:53 GMT , según informó el sitio StarWalk y durará cerca de las cuatro horas. Aunque cerca de las 19:41 GMT, la Luna cubrirá cerca del 80% del disco solar.

Los países donde se podrá ver este impresionante fenómeno se encuentran en el océano Pacífico Sur, principalmente entre Nueva Zelanda y la Antártida.

Sin embargo, por especial que sea este fenómeno gran parte del mundo se lo perderá, ya que “los puntos más meridionales de Nueva Zelanda, la isla Stewart y partes de la costa de la Antártida son los mejores lugares para experimentar el eclipse en su máxima profundidad”, detallaron desde el sitio.

El próximo eclipse solar ocurrirá el 17 de febrero de 2026, conocido como "anillo de fuego" pero se podrá ver únicamente desde la Antártida.

¿Qué es un eclipse solar parcial?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, oscureciendo parcial o totalmente la imagen del Sol desde la perspectiva de un observador terrestre. En este caso, el eclipse será parcial, lo que significa que solo una parte del Sol será oscurecida, sin llegar a la oscuridad total. Este tipo de sucesos suelen ser momentos de introspección y ajustes en nuestras vidas.

Eclipse solar parcial Eclipse solar parcial mientras el Sol sale detrás del Faro del Rompeolas de Delaware, el 10 de junio de 2021. NASA/Aubrey Gemignani

Eclipse solar parcial de septiembre, que energía traerá según la astrología

El eclipse solar parcial en Virgo, que tendrá lugar el 21 de septiembre de 2025, marca ese momento de transición. En astrología, los eclipses, especialmente en los últimos grados de un signo —como sucede en el grado 29° de Virgo— suelen representar cierres significativos y oportunidades de renovación profunda.

Este fenómeno llega como un botón de reinicio para las rutinas, hábitos y bienestar físico y emocional, que empuja a revisar lo que ya no sirve, a cuestionar estructuras internas y externas, y a buscar una alineación más auténtica con nuestros valores y metas. Además, este suceso ocurre justo antes del equinoccio de otoño, intensificando su impacto como un auténtico portal de transformación energética y cósmica.

Este eclipse llega para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas. Virgo trae orden, disciplina y claridad, mientras que la energía pisciana (su opuesto) recuerda que también es tiempo de soltar lo que ya no sirve. Cada signo sentirá este portal de transformación de manera distinta.