IR A
IR A

La espectacular película de Netflix protagonizada por Nicolas Cage que te va a encantar

Esta producción de la plataforma de streaming es la opción perfecta para quienes buscan entretenimiento con referencias al cine clásico de monstruos.

La película explora con humor negro la dificultad de romper una relación tóxica de dependencia.

La película explora con humor negro la dificultad de romper una relación tóxica de dependencia.

Netflix

Netflix volvió a dar que hablar con la incorporación a su catálogo de Renfield: Asistente de vampiro, una comedia de terror protagonizada por Nicolas Cage que está conquistando a los suscriptores de la plataforma de streaming. Esta producción estadounidense de 2023, que incluye tanto elementos del horror clásico con un humor, se ubicó rápidamente entre las películas más vistas.

Las nuevas producciones en Netflix que no te podés perder
Te puede interesar:

Esta serie de secretos, corrupción y un negocio ilegal lanzó una nueva temporada en Netflix y es tendencia: cuál es

La película, dirigida por Chris McKay y con guion de Ryan Ridley basado en una idea original de Robert Kirkman, presenta una versión renovada del universo vampírico tradicional. Con una duración de apenas 93 minutos, la cinta logra mantener un ritmo vertiginoso que mezcla suspense y acción, ofreciendo una muy buena experiencia cinematográfica. La propuesta llama la atención especialmente por la interpretación volcánica de Nicolas Cage como un Drácula desbocado y carismático.

Renfield: Asistente de vampiro es la opción perfecta para quienes buscan entretenimiento con referencias al cine clásico de monstruos. Su particular enfoque hacia los clichés vampíricos, junto con un humor negro constante y situaciones absurdamente cómicas, logró cautivar tanto a fanáticos del terror como del cine mainstream, generando una propuesta accesible que promete risas y sustos a partes iguales.

Renfield: Asistente de vampiro

Netflix: sinopsis de Renfield: Asistente de vampiro

Renfield: Asistente de vampiro retoma los personajes clásicos de Bram Stoker para situarlos en una historia moderna y gamberra que explora la codependencia entre el legendario conde y su fiel servidor. La trama se centra en R. M. Renfield, quien después de siglos de servidumbre bajo las órdenes del vampiro más narcisista de la historia, comienza a cuestionar su lealtad incondicional. Obligado durante décadas a procurarle víctimas a su amo y ejecutar todo tipo de órdenes inmorales, Renfield finalmente se encuentra listo para descubrir si existe vida más allá de la alargada sombra del Príncipe de las Tinieblas.

El conflicto surge cuando el asistente intenta equilibrar los desafíos de la vida moderna con su histórica devoción hacia Drácula, desencadenando una comedia de terror cargada de acción y situaciones inesperadas. La película explora con humor negro la dificultad de romper una relación tóxica de dependencia, utilizando el universo de vampiros como metáfora de las dinámicas destructivas. A medida que Renfield busca su independencia, se ve envuelto en aventuras que lo llevan a cuestionar no solo su lealtad, sino también su propia identidad fuera del servicio a su señor oscuro.

Renfield: Asistente de vampiro

Tráiler de Renfield: Asistente de vampiro

Embed - Renfield: Asistente de vampiro | Tráiler oficial

Reparto de Renfield: Asistente de vampiro

El elenco de Renfield: Asistente de vampiro reúne a un grupo de talentosos actores que aportan variedad de tonos y energía a esta comedia de terror:

  • Nicholas Hoult como Renfield
  • Nicolas Cage como Conde Drácula
  • Awkwafina como Rebecca Quincy
  • Ben Schwartz como Teddy Lobo
  • Shohreh Aghdashloo como Bella Francesca Lobo
  • Brandon Scott Jones como Mark
  • Jenna Kanell como Carol
  • Adrian Martinez en rol secundario
  • Camille Chen como Kate Quincy
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las actrices se emocionaron al subir juntas al escenario del Teatro Cervantes.
play

La emoción de Moria Casán junto a Sofía Gala sobre el escenario: "El teatro es..."

La serie Diario de una chica experta en desastres de amor que ya está disponible en Netfix, está dirigida por Emma Bucht y Susanne Thorson, con guión de Moa Herngren y Tove Eriksen Hillblom, y se basa en la novela de Amanda Romare.
play

Furor en Netflix: de qué se trata Diario de una chica experta en desastres de amor

Llegó un nuevo drama estadounidense de 2024, dirigido por Tyler Perry, se trata de Beauty In Black, la serie que se volvió furor en la gran N roja y todos quieren mirar. 
play

Beauty In Black estrenó una nueva temporada en Netflix y es furor: de qué se trata

El thriller psicológico de Netflix que mezcla suspenso y terror ya es uno de los fenómenos del año.
play

Llegó hace muy poco a Netflix, tiene suspenso y terror psicológico, y promete ser de las mejores películas de 2025

Amigos de armas, un film estadounidense que fue tendencia en cines en 2016 y ahora lo es en Netflix.
play

Cuál es la trama de Amigos de armas, la película de comedia que está siendo tendencia en Netflix

Cayó el estafador de Tinder, el protagonista del documental de Netflix que era buscado por Interpol.

Cayó el "estafador de Tinder", el protagonista del documental de Netflix que era buscado por Interpol

últimas noticias

play
Las nuevas producciones en Netflix que no te podés perder

Esta serie de secretos, corrupción y un negocio ilegal lanzó una nueva temporada en Netflix y es tendencia: cuál es

Hace 10 minutos
Anses explicó por qué el 8 de octubre es un día especial para los jubilados.

ANSES: por qué el 8 de octubre 2025 es una fecha clave para los jubilados

Hace 15 minutos
Anses entregará un triple bono a los titulares de la AUH.

Buenas noticias para la AUH de ANSES: el triple bono para octubre 2025

Hace 19 minutos
El riesgo país sigue subiendo. 

En medio de la caída de los bonos argentinos en dólares, el riesgo país se dispara y supera máximos de hace casi un año

Hace 25 minutos
Nico Vázquez publicó un posteo en honor a su perra.

El emotivo recuerdo de Nico Vázquez: "No hay un día que no te extrañe"

Hace 41 minutos