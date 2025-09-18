Está a menos de 70 km de Buenos Aires y es una ciudad con alma de pueblo para conocer en primavera

Dónde queda este bello pueblo cercano a la capital. Google Maps

Si el objetivo es descansar, disfrutar del campo y desconectarse de la rutina de todos los días, existen muchos destinos que están cerca de la Ciudad de Buenos Aires y que, en apenas una o dos horas de viaje, permiten encontrarse con un entorno totalmente diferente. Uno de ellos es General Las Heras.

Se trata de una ciudad de 18.000 habitantes que sorprende con su tranquilidad de pueblo y su variada oferta de actividades al aire libre, turismo rural y cocina criolla. Además, está rodeada de pequeños pueblitos de campo que no pueden faltar en el recorrido, cada uno con su encanto particular.

Es un destino ideal para una escapada de fin de semana o simplemente para pasar una tarde distinta, ya que cuenta con muchas estancias y casas de campo que permiten disfrutar de las actividades típicas y la gastronomía de la zona. General Las Heras se fundó en 1864, y muy lentamente fue creciendo, impulsado también por la llegada del ferrocarril en 1872.

Dónde queda General Las Heras General Las Heras queda a unos 70 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, en el noreste del territorio bonaerense, y es conocida como la Capital Nacional del Pato.