Está a menos de 70 km de Buenos Aires y es una ciudad con alma de pueblo para conocer en primavera

Ubicada en la Provincia, esta localidad se destaca por su tranquilidad, gastronomía, naturaleza y encanto rural.

Dónde queda este bello pueblo cercano a la capital.

Dónde queda este bello pueblo cercano a la capital.

Si el objetivo es descansar, disfrutar del campo y desconectarse de la rutina de todos los días, existen muchos destinos que están cerca de la Ciudad de Buenos Aires y que, en apenas una o dos horas de viaje, permiten encontrarse con un entorno totalmente diferente. Uno de ellos es General Las Heras.

Uno de los tantos pueblos con nombres curiosos que tiene la Argentina, que se transformó en un nuevo destino turístico.
Turismo en Argentina: tiene solo 300 habitantes y llama la atención por su particular nombre

Se trata de una ciudad de 18.000 habitantes que sorprende con su tranquilidad de pueblo y su variada oferta de actividades al aire libre, turismo rural y cocina criolla. Además, está rodeada de pequeños pueblitos de campo que no pueden faltar en el recorrido, cada uno con su encanto particular.

Es un destino ideal para una escapada de fin de semana o simplemente para pasar una tarde distinta, ya que cuenta con muchas estancias y casas de campo que permiten disfrutar de las actividades típicas y la gastronomía de la zona. General Las Heras se fundó en 1864, y muy lentamente fue creciendo, impulsado también por la llegada del ferrocarril en 1872.

General Las Heras, escapadas

Dónde queda General Las Heras

General Las Heras queda a unos 70 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires, en el noreste del territorio bonaerense, y es conocida como la Capital Nacional del Pato.

Qué puedo hacer en General Las Heras

Durante una estadía en General Las Heras existen diferentes actividades para realizar:

  • Casco histórico: aquí existen locales gastronómicos de primera calidad, espacios verdes, construcciones que tienen más de 100 años de antigüedad y museos imperdibles. Asimismo, se puede visitar la Capilla del Instituto San Luis Gonzaga para admirar los murales que Antonio Berni pintó en 1981.
  • Alrededor de la ciudad: en estas zonas conviven distintas estancias y casas de campo que brindan la oportunidad de disfrutar de paseos al aire libre, un tradicional asado y las típicas comidas criollas.
  • Actividades al aire libre: los arroyos Rodríguez y Morales son un gran escenario para practicar pesca.

Cómo llegar a General Las Heras

Para llegar a General Las Heras en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar la Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego la Ruta 6 hasta su intersección con la Ruta 40. También se puede llegar en el ramal Merlo del tren Sarmiento, haciendo combinación con el servicio de Lobos, o con las líneas de colectivo 136 y 322.

