El Gobierno confirmó la fecha de la primera licitación de rutas nacionales: se privatizarán 9.000 kilómetros

El Gobierno avanza a paso firme con el plan de privatización de 9 mil kilómetros de nacionales. El ministro de Economía confirmó este viernes que el 8 de octubre se abrirán los sobres con las ofertas para la concesión de la etapa 1 de la Red Federal de Concesiones , conformada por los Tramos Oriental y Conexión integrados por las RN 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.
Por su parte, para los 8.384 kilómetros que corresponden a las etapas 2 y 3 se conocerán los pliegos "en los próximos días" y estarán disponibles en la plataforma contar.ar, señaló el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.
"El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", remarcó el titular del Palacio de Hacienda en las redes sociales. La medida se hizo efectiva a través de la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.
El posteo de Luis Caputo en la red social X
