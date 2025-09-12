12 de septiembre de 2025 Inicio
El Gobierno confirmó la fecha de la primera licitación de rutas nacionales: se privatizarán 9.000 kilómetros

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el 8 de octubre se abrirán los sobres con las ofertas para la concesión de la etapa 1 de la Red Federal, conformada por los Tramos Oriental y Conexión integrados por las RN 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.

El Gobierno avanza en la privatización.

El Gobierno avanza a paso firme con el plan de privatización de 9 mil kilómetros de nacionales. El ministro de Economía confirmó este viernes que el 8 de octubre se abrirán los sobres con las ofertas para la concesión de la etapa 1 de la Red Federal de Concesiones , conformada por los Tramos Oriental y Conexión integrados por las RN 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.

El ministro volvió a visitar el canal de streaming oficialista Carajo.
Por su parte, para los 8.384 kilómetros que corresponden a las etapas 2 y 3 se conocerán los pliegos "en los próximos días" y estarán disponibles en la plataforma contar.ar, señaló el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.

"El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", remarcó el titular del Palacio de Hacienda en las redes sociales. La medida se hizo efectiva a través de la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

El detalle de los 9.000 kilómetros que se licitarán

  • Ruta Nacional 12: va desde Buenos Aires hasta Misiones. Cruza Entre Ríos de sur a norte, pasando por ciudades como Gualeguay, Nogoyá, Paraná. Es clave en el corredor bioceánico.

  • Ruta Nacional 14: corre paralela a la RN 12, pero más hacia el este. Es la principal vía hacia Brasil y Uruguay desde Buenos Aires. Pasa por ciudades como Gualeguaychú, Concordia, Federación.

  • Ruta Nacional 135: Une la ciudad de Colón (en Entre Ríos) con el puente internacional Artigas, que conecta con Paysandú (Uruguay). Es una vía directa al país vecino.

  • Ruta Nacional A015: Une la RN14 con el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, y el puente internacional que conecta con Salto (Uruguay). Es muy importante para el intercambio energético y turístico.

  • Ruta Nacional 117: Va desde Paso de los Libres (Corrientes) hasta el puente internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas, que une con Uruguaiana (Brasil). Aunque está en Corrientes, se vincula funcionalmente con el corredor del litoral, y se asocia logísticamente con la RN14.

  • Ruta Nacional 174: Es el puente Rosario–Victoria, que conecta Santa Fe con Entre Ríos. Une directamente Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos). Es clave para el tránsito este-oeste, conectando el litoral con la zona núcleo.

El posteo de Luis Caputo en la red social X

