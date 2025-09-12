El Gobierno confirmó la fecha de la primera licitación de rutas nacionales: se privatizarán 9.000 kilómetros El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el 8 de octubre se abrirán los sobres con las ofertas para la concesión de la etapa 1 de la Red Federal, conformada por los Tramos Oriental y Conexión integrados por las RN 12, 14, 135, A-015, 117 y 174. Por







El Gobierno avanza a paso firme con el plan de privatización de 9 mil kilómetros de nacionales. El ministro de Economía confirmó este viernes que el 8 de octubre se abrirán los sobres con las ofertas para la concesión de la etapa 1 de la Red Federal de Concesiones , conformada por los Tramos Oriental y Conexión integrados por las RN 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.

Por su parte, para los 8.384 kilómetros que corresponden a las etapas 2 y 3 se conocerán los pliegos "en los próximos días" y estarán disponibles en la plataforma contar.ar, señaló el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.

"El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", remarcó el titular del Palacio de Hacienda en las redes sociales. La medida se hizo efectiva a través de la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.

Luis Caputo El detalle de los 9.000 kilómetros que se licitarán Ruta Nacional 12: va desde Buenos Aires hasta Misiones. Cruza Entre Ríos de sur a norte, pasando por ciudades como Gualeguay, Nogoyá, Paraná. Es clave en el corredor bioceánico.





va desde Buenos Aires hasta Misiones. Cruza Entre Ríos de sur a norte, pasando por ciudades como Gualeguay, Nogoyá, Paraná. Es clave en el corredor bioceánico. Ruta Nacional 14: c orre paralela a la RN 12, pero más hacia el este. Es la principal vía hacia Brasil y Uruguay desde Buenos Aires. Pasa por ciudades como Gualeguaychú, Concordia, Federación.





orre paralela a la RN 12, pero más hacia el este. Es la principal vía hacia Brasil y Uruguay desde Buenos Aires. Pasa por ciudades como Gualeguaychú, Concordia, Federación. Ruta Nacional 135 : Une la ciudad de Colón (en Entre Ríos) con el puente internacional Artigas, que conecta con Paysandú (Uruguay). Es una vía directa al país vecino.





: Une la ciudad de Colón (en Entre Ríos) con el puente internacional Artigas, que conecta con Paysandú (Uruguay). Es una vía directa al país vecino. Ruta Nacional A015 : Une la RN14 con el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, y el puente internacional que conecta con Salto (Uruguay). Es muy importante para el intercambio energético y turístico.





: Une la RN14 con el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, y el puente internacional que conecta con Salto (Uruguay). Es muy importante para el intercambio energético y turístico. Ruta Nacional 117 : Va desde Paso de los Libres (Corrientes) hasta el puente internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas, que une con Uruguaiana (Brasil). Aunque está en Corrientes, se vincula funcionalmente con el corredor del litoral, y se asocia logísticamente con la RN14.





: Va desde Paso de los Libres (Corrientes) hasta el puente internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas, que une con Uruguaiana (Brasil). Aunque está en Corrientes, se vincula funcionalmente con el corredor del litoral, y se asocia logísticamente con la RN14. Ruta Nacional 174: Es el puente Rosario–Victoria, que conecta Santa Fe con Entre Ríos. Une directamente Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos). Es clave para el tránsito este-oeste, conectando el litoral con la zona núcleo.

