Luis Caputo: "Votar cada dos años me parece una ridiculez" El ministro de Economía le restó importancia al triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses legislativas y expresó: “Se sobredimensionó el tema de las elecciones provinciales, como también las elecciones de octubre". Por







El ministro volvió a visitar el canal de streaming oficialista Carajo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló tras la contundente derrota de la Libertad Avanza en las elecciones provinciales legislativas del domingo pasado, minimizó la victoria de Fuerza Patria y cuestionó los comicios de medio término: “En nuestro país, elecciones cada dos años es una ridiculez. Más allá de si hay plan de estabilización o no, es un costo altísimo. A la sociedad no le interesa y es algo que habría que revisar”, expresó.

En el canal de streaming oficialista Carajo, el titular de la cartera económica, quien estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el viceministro, José Luis Daza, aseguró que "se sobredimensionó mucho el tema de las elecciones provinciales y las de octubre", aunque aclaró que les gustaría ganarlas para tener una mayor representatividad en el Congreso.

En el mismo sentido, Caputo subrayó que la clave para avanzar con las reformas no será necesariamente electoral, sino la capacidad de ponerse de acuerdo con los distintos actores políticos: "Si nosotros queremos implementar estas reformas, que son espectaculares lo que se viene, necesitamos esa gobernabilidad que no vamos a tener en ningún caso. Soy super optimista. Es cuestión de ponerse de acuerdo".

“Creo que se sobredimensionó mucho el tema de las elecciones provinciales y creo también que se está sobredimensionando a las de Octubre.

En cuanto a la política económica, el ministro señaló: "Ya lo dijo el Presidente. Nada va a cambiar en lo económico. En lo político se tomó nota y el Presidente se puso el tema al hombro. Se puso al frente de lo que son las nuevas mesas políticas. A mí me pidió que participe de la mesa federal con los gobernadores".

Sobre la conformación de la mesa para alcanzar un nuevo diálogo con los gobernadores, Caputo aseguró: “Es muy importante participar en esta mesa, porque la realidad es que, para lo que hemos venido, que es a implementar todas las reformas que el país necesita y que nadie se animó a hacer por tantas décadas en lo fiscal, monetario y cambiario... pero viene también lo tributario, laboral y posteriormente lo previsional. Si queremos seguir como queremos, en esta línea de reformas, que insisto es para lo que vinimos, necesitamos más gobernabilidad”.