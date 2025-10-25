Se termina octubre 2025: quiénes restan cobrar en el calendario de ANSES

25 de octubre de 2025 Inicio
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) organiza pagos pendientes: El calendario de octubre 2025 detalla las fechas específicas según terminación de DNI para cada prestación.

anses
  • Las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo tienen pagos pendientes para documentos terminados en 6 a 9.
  • Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento siguen hasta el 10 de noviembre.
  • Las asignaciones familiares de pensiones no contributivas se abonan hasta el 10 de noviembre sin distinción de DNI.
  • El Desempleo Plan 1 tiene pagos pendientes para documentos terminados en 8 y 9 el 27 de octubre.
Anses explicó a los jubilados cómo calcular su bono de refuerzo.
Bono para jubilados de ANSES: cómo calcular cuánto me corresponde en noviembre 2025

Después del 25 de octubre, varias prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permanecen activas para quienes aún no hayan recibido sus haberes correspondientes. Entre estas, las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo tienen fechas concretas según la terminación del documento de identidad, lo que permite un flujo organizado de pagos y evita concentraciones innecesarias en las sucursales. Esta segmentación facilita que los beneficiarios reciban su dinero de manera ordenada, garantizando que el sistema funcione con eficiencia y sin demoras.

En paralelo, las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento mantienen su cronograma hasta el 10 de noviembre. La primera quincena cubre del 9 de octubre al 10 de noviembre, mientras que la segunda quincena va del 20 de octubre al 10 de noviembre, permitiendo que quienes aún no cobraron puedan acceder a sus haberes sin inconvenientes. Este tipo de asignaciones representa un apoyo económico puntual y significativo para los beneficiarios, ya que contribuye a cubrir gastos vinculados a eventos importantes en la vida familiar, como la llegada de un hijo o la formalización de un matrimonio.

De manera similar, las asignaciones familiares de pensiones no contributivas continúan vigentes hasta el 10 de noviembre para todas las terminaciones de DNI, garantizando que ningún beneficiario quede excluido. Por su parte, los beneficiarios del Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 8 y 9 recibirán su pago el 27 de octubre. Mantener estos plazos ayuda a que los fondos lleguen en tiempo y forma, evitando retrasos que puedan afectar la economía personal de los beneficiarios. Anses enfatiza la importancia de consultar regularmente el calendario de pagos para no perder ninguna fecha clave y planificar los gastos mensuales de manera adecuada.

APU ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un suplemento para un determinado grupo de beneficiarios.

ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:

  • Documentos terminados en 6 y 7: 27/10
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28/10

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento):

  • Primera quincena (todos los documentos): 09/10 al 10/11
  • Segunda quincena (todos los documentos): 20/10 al 10/11

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

  • Todas las terminaciones de DNI: hasta 10/11
Asignaciones Familiares 2
Los pagos restantes se distribuyen de manera escalonada para garantizar un flujo ordenado y evitar retrasos.

Desempleo Plan 1:

  • Documentos terminados en 8 y 9: 27/10
