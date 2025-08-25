25 de agosto de 2025 Inicio
Atención ANSES: quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un aumento del 1,9% en los haberes jubilatorios desde el próximo mes y aclaró qué grupos quedan excluidos del refuerzo extraordinario.

El bono de $70.000 se paga completo solo a quienes cobran la mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) seguirá adelante durante septiembre de 2025 con la entrega del bono de $70.000 para jubilados y pensionados. De todos modos, ese monto no estará destinado para todos los beneficiarios, sino que tendrán que cumplir con una serie de requisitos.

Anses indcicó quiénes cobran $187.031 en septiembre.
Este grupo cobra $187.031 en septiembre 2025 por 3 beneficios: los detalles

A su vez, implementó un aumento del 1,9% en las jubilaciones y pensiones para el próximo mes, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este ajuste se enmarca en la movilidad previsional vigente y se aplica sobre todos los haberes, desde la mínima hasta la máxima.

El haber mínimo sube a $320.277,17 desde septiembre, según el último IPC.

Aumenta la jubilación de ANSES en septiembre 2025

Con el incremento, la jubilación mínima se ubica en $320.277,17, mientras que la máxima alcanza los $2.155.162,17. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $256.221,74, y las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez llegan a $224.221,74. Estos valores fueron establecidos en el Decreto 274/24.

El Gobierno además ratificó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, pero con un esquema diferenciado. Los haberes más bajos seguirán percibiendo el refuerzo completo, mientras que otros grupos lo cobrarán de manera proporcional, hasta alcanzar un tope definido.

Quiénes van a seguir cobrando el bono de $70.000 de ANSES en septiembre 2025

El bono se acreditará de la siguiente manera:

  • Jubilados y pensionados con haberes de hasta $320.277,17 reciben el refuerzo completo de $70.000.

  • Quienes perciban entre $320.277,18 y $390.277,16 obtendrán un bono parcial hasta completar un total de $390.277,17.

  • Los jubilados que superen los $390.277,17 no accederán al beneficio adicional.

Jubilados que superen los $390.277,17 quedan excluidos del refuerzo extraordinario.

El pago del refuerzo será automático, junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites presenciales o virtuales. El cronograma de pagos se mantiene bajo la modalidad habitual, organizado por terminación de DNI.

