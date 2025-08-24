24 de agosto de 2025 Inicio
Buenas noticias para embarazadas: los 3 beneficios que pueden cobrar en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció un aumento en la Asignación por Embarazo desde el próximo mes, que se complementa con otros dos refuerzos.

Desde septiembre

Desde septiembre, la AUE tendrá un aumento del 1,9% y pasará a $115.088.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que, desde septiembre de 2025, las embarazadas accederán a tres beneficios clave que buscan garantizar acompañamiento económico y nutricional.

La AUE sube 1,9% en septiembre y se ajusta por IPC según la fórmula de movilidad.
AUE de ANSES: este es el monto con aumento confirmado para septiembre 2025

Se trata de la Asignación por Embarazo (AUE), la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en conjunto representan un refuerzo mensual significativo para las futuras madres.

AUE de la Administración Nacional de la Seguridad Social
Asignación Universal por Embarazo de ANSES

La AUE tendrá un aumento del 1,9% desde septiembre de 2025, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este incremento, el monto general será de $115.088, aunque las beneficiarias percibirán $92.070,40 en forma directa, ya que el 20% se retiene hasta el nacimiento o la interrupción del embarazo.

Por otro lado, en la denominada Zona 1 de Argentina, que incluye provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones, se otorga un plus por zona desfavorable. Allí, el beneficio asciende a $149.615, con un pago directo de $119.692.

Tarjeta Alimentar de ANSES

Las titulares de la AUE a partir de los 3 meses reciben de manera automática la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar la compra de alimentos para familias en estado de vulnerabilidad. En septiembre de 2025, el monto de este refuerzo será de $52.250 para embarazadas. Este refuerzo siempre se acredita junto con la prestación, sin necesidad de trámites adicionales.

AUE ANSES
Complemento Leche de ANSES

Además, las embarazadas reciben el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en septiembre de 2025 será de $42.711. A diferencia de la asignación, este beneficio no se actualiza por movilidad, pero constituye un apoyo esencial en materia de nutrición materna e infantil. Su otorgamiento se realiza de forma automática mediante el cruce de datos entre la Anses y el Ministerio de Capital Humano.

