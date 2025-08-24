Buenas noticias para embarazadas: los 3 beneficios que pueden cobrar en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció un aumento en la Asignación por Embarazo desde el próximo mes, que se complementa con otros dos refuerzos. Por







Desde septiembre, la AUE tendrá un aumento del 1,9% y pasará a $115.088. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que, desde septiembre de 2025, las embarazadas accederán a tres beneficios clave que buscan garantizar acompañamiento económico y nutricional.

Se trata de la Asignación por Embarazo (AUE), la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en conjunto representan un refuerzo mensual significativo para las futuras madres.

AUE de la Administración Nacional de la Seguridad Social Las beneficiarias acceden a la Tarjeta Alimentar sin trámites adicionales. Freepik Asignación Universal por Embarazo de ANSES La AUE tendrá un aumento del 1,9% desde septiembre de 2025, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con este incremento, el monto general será de $115.088, aunque las beneficiarias percibirán $92.070,40 en forma directa, ya que el 20% se retiene hasta el nacimiento o la interrupción del embarazo.

Por otro lado, en la denominada Zona 1 de Argentina, que incluye provincias patagónicas y el partido bonaerense de Patagones, se otorga un plus por zona desfavorable. Allí, el beneficio asciende a $149.615, con un pago directo de $119.692.

Tarjeta Alimentar de ANSES Las titulares de la AUE a partir de los 3 meses reciben de manera automática la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar la compra de alimentos para familias en estado de vulnerabilidad. En septiembre de 2025, el monto de este refuerzo será de $52.250 para embarazadas. Este refuerzo siempre se acredita junto con la prestación, sin necesidad de trámites adicionales.

AUE ANSES El Plan 1000 Días suma $42.711 en concepto de Complemento Leche. Freepik Complemento Leche de ANSES Además, las embarazadas reciben el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en septiembre de 2025 será de $42.711. A diferencia de la asignación, este beneficio no se actualiza por movilidad, pero constituye un apoyo esencial en materia de nutrición materna e infantil. Su otorgamiento se realiza de forma automática mediante el cruce de datos entre la Anses y el Ministerio de Capital Humano.