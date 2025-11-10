El riesgo país llegó a bajar de los 600 puntos básicos pero rebota en el inicio de la semana El indicador medido por el JP Morgan había alcanzado un índice de 596, aunque subió este lunes. Es luego de que Luis Caputo anunciara ante inversores un nuevo plan de política monetaria. Por







El riesgo país reaccionó tras la afirmación de Luis Caputo. Redes sociales

El riesgo país medido por el banco estadounidense JP Morgan llegó a caer a 596 puntos básicos, su menor nivel desde enero, aunque luego subió a 603. La reacción se produjo luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantara en un encuentro privado ante inversores que presentaría un nuevo plan integral de política monetaria.

El efecto en el riesgo país se registra después de que el titular del Palacio de Hacienda anticipara que dentro de los próximos 30 días presentaría un nuevo plan integral de política monetaria que incluye la recompra de deuda, acumulación de reservas y el deslizamiento de las bandas cambiarias, que actualmente se encuentran en 1% mensual (de modo descendente en el piso y de modo ascendente en el techo).

En este marco, el director de Guardian Capital, Tomás Ambrosetti, remarcó que luego del contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas el riesgo país se situó en "valores acordes a la situación macroeconómica argentina".

Luis Caputo Luis Caputo, ministro de Economía. En tanto, señaló el análisis del mercado sobre las medidas económicas del Gobierno. "Si el riesgo país comprimiera un poco más, hacia los 500 puntos básicos, se podría lograr el acceso a los mercados para refinanciar la deuda actual y la acumulación de reservas será una mera consecuencia de lo anterior", expresó en diálogo con Ámbito.

Por otro lado, los títulos en dólares crecen hasta un 2,5% liderado por el Bonar 2035, mientras que por detrás se ubican Global 2046 (2%), el Bonar 2038 (1,6%) y el Global 2030 (1,6%). Además, el S&P Merval sube un 1,7% a 2.913.344,88 puntos.

En tal sentido, la mayoría de los ADRs operan al alza, encabezados por IRSA (3,2%), Cresud (1,7%), Edenor (1,5%) e YPF (1,4%).