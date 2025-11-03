Luis Caputo anunció al nuevo secretario de Finanzas: quién es Alejandro Lew

El ministro de Economía confirmó que el ex CEO de YPF y exdirector del Banco Central sucederá a Pablo Quirno, quien asumió como canciller.

El ministro de Economía, Luis Caputo , anunció que el economista Alejandro Lew será el nuevo secretario de Finanzas, luego de la salida de Pablo Quirno de la entidad para asumir como canciller en lugar de Gerardo Werthein.

La advertencia de Cavallo, tras el triunfo de LLA: "La libertad también debe avanzar en lo monetario, cambiario y financiero"

En su cuenta de la red social X, Caputo confirmó la designación de Lew como secretario de Finanzas y recordó que había formado parte de la gestión de La Libertad Avanza: "Nuevo Secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas. Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA".

"Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. Bienvenido Ale al equipo!!", agregó en esta línea.

El economista había asumido como director del Banco Central en diciembre de 2023 y luego fue reemplazado en el cargo por Baltasar Romero Krause en julio de 2024. Previamente fue CEO de YPF desde junio de 2020 hasta noviembre de 2023.

En tanto, también se desempeñó como CEO de la empresa 360 Energy Group y CFO en Genneia. Además, suma experiencia como director gerente de HSBC Argentina y vicepresidente de Mercados Locales en JP Morgan.

La salida de Pablo Quirno para asumir como nuevo canciller

El presidente Javier Milei le tomó juramento el martes a Pablo Quirno en la Casa Rosada como nuevo canciller, luego de la renuncia de Gerardo Werthein, quien había enfrentado críticas internas después de la última reunión entre el mandatario y su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Milei encabezó el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, que se trató del primero oficial del Gobierno luego de su categórico triunfo en las elecciones legislativas del domingo. También fue el primer cambio formal en el Gabinete después de los comicios.

Quirno, quien es cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá como uno de sus principales objetivos potenciar la relación con Estados Unidos, en el marco de los aceitados vínculos del Gobierno con la administración del país norteamericano.

Después de votar en los comicios legislativos, afirmó en diálogo con un grupo de periodistas que su gestión apuntará a la liberación del comercio: "Tengo las mejores expectativas. Es un honor y una responsabilidad muy grande la que me dio el Presidente de acompañarlo desde otro lugar en la Cancillería para profundizar lo que estamos haciendo en cuanto a apertura comercial con los países del mundo".

También destacó la capacidad del país y el vínculo con otros países. "Argentina tiene un potencial enorme de crecimiento en exportaciones y en inversión. Vamos a profundizar las relaciones con todos los países para aumentar la inversión para dar más trabajo en Argentina y que eso también traiga crecimiento", marcó.