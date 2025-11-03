3 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Luis Caputo anunció al nuevo secretario de Finanzas: quién es Alejandro Lew

El ministro de Economía confirmó que el ex CEO de YPF y exdirector del Banco Central sucederá a Pablo Quirno, quien asumió como canciller.

Por
Luis Caputo confirmó a Alejandro Lew en lugar de Pablo Quirno.

Luis Caputo confirmó a Alejandro Lew en lugar de Pablo Quirno.

X (@LuisCaputoAR)
Domingo Cavallo celebró el triunfo oficialista pero advirtió por la política monetaria.
Te puede interesar:

La advertencia de Cavallo, tras el triunfo de LLA: "La libertad también debe avanzar en lo monetario, cambiario y financiero"

En su cuenta de la red social X, Caputo confirmó la designación de Lew como secretario de Finanzas y recordó que había formado parte de la gestión de La Libertad Avanza: "Nuevo Secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas. Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA".

"Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. Bienvenido Ale al equipo!!", agregó en esta línea.

Luis Caputo tuit Alejandro Lew
La publicaci&oacute;n de Luis Caputo.

La publicación de Luis Caputo.

El economista había asumido como director del Banco Central en diciembre de 2023 y luego fue reemplazado en el cargo por Baltasar Romero Krause en julio de 2024. Previamente fue CEO de YPF desde junio de 2020 hasta noviembre de 2023.

En tanto, también se desempeñó como CEO de la empresa 360 Energy Group y CFO en Genneia. Además, suma experiencia como director gerente de HSBC Argentina y vicepresidente de Mercados Locales en JP Morgan.

La salida de Pablo Quirno para asumir como nuevo canciller

El presidente Javier Milei le tomó juramento el martes a Pablo Quirno en la Casa Rosada como nuevo canciller, luego de la renuncia de Gerardo Werthein, quien había enfrentado críticas internas después de la última reunión entre el mandatario y su par de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Milei encabezó el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, que se trató del primero oficial del Gobierno luego de su categórico triunfo en las elecciones legislativas del domingo. También fue el primer cambio formal en el Gabinete después de los comicios.

Quirno, quien es cercano al ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá como uno de sus principales objetivos potenciar la relación con Estados Unidos, en el marco de los aceitados vínculos del Gobierno con la administración del país norteamericano.

Después de votar en los comicios legislativos, afirmó en diálogo con un grupo de periodistas que su gestión apuntará a la liberación del comercio: "Tengo las mejores expectativas. Es un honor y una responsabilidad muy grande la que me dio el Presidente de acompañarlo desde otro lugar en la Cancillería para profundizar lo que estamos haciendo en cuanto a apertura comercial con los países del mundo".

También destacó la capacidad del país y el vínculo con otros países. "Argentina tiene un potencial enorme de crecimiento en exportaciones y en inversión. Vamos a profundizar las relaciones con todos los países para aumentar la inversión para dar más trabajo en Argentina y que eso también traiga crecimiento", marcó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La liquidación del agro inédita y la necesidad de cobertura cambiaria preelectoral llevaron a compras a niveles récords.

Récord histórico: los argentinos compraron más de 5.000 millones de dólares en septiembre

Subas impactantes en el mes de octubre.

Histórico: el Merval y los bonos rompieron todos los récords y el riesgo país se hundió debajo de los 700 puntos

El Banco Central volvió a cambiar la forma de computar los encajes bancarios.

El Banco Central flexibilizó los encajes bancarios para inyectar liquidez a la economía y bajar las tasas

Vladimir Werning es el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central anticipó que acumulará reservas en 2026, pero con algunas condiciones

El Gobierno soltó pesos a la economía para bajar las tasas.

Deuda en pesos: el Gobierno renovó el 57% de los vencimientos y soltó pesos a la economía para bajar las tasas

La sorprendente elección del oficialismo disparó a los activos argentinos.

Continúa la euforia en el mercado: acciones y bonos confirmaron la suba post elecciones

Rating Cero

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
play

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

El resultado es un aroma moderno, juvenil y con un toque elegante.

Este es el perfume favorito de Dalma Maradona: cuánto sale

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

Franco Colapinto y Meri Deal estuvieron muy cerca en la noche posterior a la carrera.

¿Pareja confirmada? Con quién tendría una relación Franco Colapinto

La esperada segunda temporada de la serie Respira finalmente llegó a Netflix tras el éxito arrollador de su primera entrega. El drama médico español que conquistó a millones de espectadores vuelve con nuevos episodios cargados de tensión, conflictos éticos y dilemas personales.
play

8 episodios nuevos: Respira llegó a Netflix con una nueva temporada y ya es de lo más visto del momento

Guillermina Valdés tomó una contudente decisión con Lolo por el conflicto de Marcelo Tinelli.
play

La contundente decisión de Guillermina Valdés por el escándalo Tinelli: "Medidas de seguridad por Lolo"

últimas noticias

Ángel Cappa: una mirada crítica sobre la Argentina, la política y el fútbol

Ángel Cappa: "La mayor victoria del capitalismo es despolitizar a la gente y criminalizar el pensamiento"

Hace 4 minutos
El gobierno francés anunció que habrá una investigación judicial.

Francia amenaza con prohibir Shein por vender muñecas sexuales con aspecto infantil

Hace 39 minutos
play
MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

Hace 41 minutos
River cosechó su cuarta derrota consecutiva de local, la primera vez que ocurre en losúltimos 99 años.

La noticia de Gallardo que pone en el vilo a los hinchas de River, tras la dura derrota

Hace 47 minutos
En el corazón de la ciudad existe un monasterio poco conocido que combina historia y gastronomía

Este es el monasterio oculto de Buenos Aires que se puede visitar para disfrutar de una comida con una ubicación única

Hace 50 minutos