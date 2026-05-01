Luis Caputo, sobre la puesta en marcha del acuerdo Unión Europea-Mercosur: "Un activo de enorme valor estratégico"

El ministro de Economía proyectó que, producto del mismo, las exportaciones aumentarían 76% en los primeros 5 años y 122% durante la próxima década. Además de explicar que impactará en una mejora de las inversiones al crearse "un marco regulatorio claro que otorga certidumbre y previsibilidad".

El ministro de Economía, Luis Caputo , se refirió al acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur, que este viernes entró en vigencia de manera provisoria. "Es un activo de enorme valor estratégico para Argentina" , señaló en su cuenta de X, previo a proyectar que, de esta manera, las exportaciones aumentarían 76% en los primeros 5 años y 122% durante la próxima década.

Además destacó que tambien tendrá impacto en una mejora de las inversiones al crearse "un marco regulatorio claro que otorga certidumbre y previsibilidad". "La UE es la 2da fuente de IED global después de USA, con un stock que supera el 17% de las inversiones internacionales y es la principal fuente de IED en la Argentina, con un stock de USD 75.000 millones y representan cerca del 40% de la IED en el país", detalló el titular del Palacio de Hacienda.

Al comienzo de la extensa publicación, Caputo puso en valor la importancia comercial para el país del bloque europeo, el cual "es el destino de 1 de cada 4 empresas argentinas exportadoras y el 2° destino de exportación del país, con un flujo comercial de bienes de alrededor de 9.000 mil millones".

Acerca del aumento de las exportaciones nacionales, el ministro argumentó que el crecimiento "se vería explicado por un aumento en las expo agroindustriales de un 15%, destacándose los rubros de carnes, pesca y productos de economías regionales maní, vinos, cítricos, y un incremento de expo industriales del 30% particularmente en los rubros de autopartes, e insumos industriales -químicos y petroquímicos-, lecitinas, menotropinas, manufacturas de hierro y acero, manufacturas de cuero. El mayor aumento esperable provendría de las exportaciones de productos emergentes: energía, cobre y litio".

La Unión Europea le otorgó concesiones arancelarias a unos 7.000 productos argentinos que están alcanzados al acuerdo, liberalizando el 92% de las importaciones del Mercosur: 74% de forma inmediata y el resto en hasta 10 años. "Esto implica que el 99% de las exportaciones agrícolas de Argentina a la UE se ven beneficiadas, lo cual representa un gran logro siendo la UE una de las economías más proteccionistas del mundo en esta esfera, con aranceles promedio del 12,6%", destacó Caputo.

El acuerdo UE MCS que entra en vigor hoy es un activo de enorme valor estratégico para Argentina. La UE es el destino de 1 de cada 4 empresas argentinas exportadoras y el 2° destino de exportación del país, con un flujo comercial de bienes de alrededor de 9.000 mil millones.…

Sobre el final, le agradeció a los equipos del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne; y el Canciller, Pablo Quirno, por el trabajo impulsado para la firma del acuerdo entre los bloques, el cual, entiende Caputo, genera "las condiciones necesarias para las oportunidades de negocios y de inversión que ofrece la Argentina".

Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: quiénes ganan y quiénes pierden

La puesta en marcha del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur implicará una reducción progresiva de aranceles, es decir, de los impuestos que se aplican a la importación de bienes, y una mayor apertura de mercados entre ambos bloques. El objetivo central es facilitar el comercio y ampliar el acceso recíproco para productos y servicios, aunque el impacto será desigual según los sectores y los países involucrados.

En la actualidad, el Mercosur mantiene aranceles elevados, que en algunos rubros alcanzan hasta el 35%, como en el caso de autopartes y automóviles. También existen barreras altas para la importación de maquinarias, productos farmacéuticos y químicos, lo que encarece costos y limita la competencia.

Con el acuerdo, Europa aparece entre los principales beneficiados: sus exportadores industriales y de servicios accederán con menos trabas al mercado sudamericano y, además, las empresas europeas podrán participar en compras públicas dentro del Mercosur, un punto clave del entendimiento.

Sin embargo, no todos los sectores europeos celebran el acuerdo: la apertura genera preocupación entre productores agropecuarios, especialmente de carne y azúcar, que enfrentarán una mayor competencia sudamericana. El tratado contempla mecanismos de resguardo: si un sector sensible se ve seriamente perjudicado, podrán suspenderse de manera temporal las preferencias arancelarias.

Del lado del Mercosur, los grandes ganadores serían los agroexportadores y sectores estratégicos como el litio, además de industrias que podrían abaratar costos al importar maquinaria y tecnología europeas. En contraste, las industrias protegidas por altos aranceles aparecen como las más expuestas, ya que deberán competir con productos europeos que, en sus países de origen, muchas veces reciben subsidios o ayudas estatales.

La gran incógnita que atraviesa el debate es cómo y a qué velocidad se abrirán las aduanas. El ritmo de desgravación arancelaria y los plazos de implementación serán determinantes para medir el impacto real del acuerdo y para definir si la apertura se convierte en una oportunidad de desarrollo o en un desafío difícil de absorber para los sectores más vulnerables.

Los beneficios de firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea

Se trata de uno de los principales mercados globales. Realiza el 14% de compras mundiales de bienes y servicios que representan el 72% de su PBI.

Hasta hoy, más del 14% de las exportaciones totales del Mercosur tuvieron como destino a la Unión Europea y el 20% de lo importado por consumidores regionales fue de origen europeo.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: el duro camino a la aprobación

Tras más de 25 años de idas y vueltas, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur logró finalmente el aval de los Estados miembros del bloque del Viejo Continente.

Las principales resistencias provienen del sector agropecuario europeo, con Francia encabezando las protestas y advirtiendo sobre el impacto que el entendimiento podría tener en su producción local.

Desde el Gobierno destacaron que el acuerdo con la Unión Europea representa una oportunidad para ampliar el comercio, atraer inversiones y generar empleo.