Reforma laboral feminista: los temas que mejorarían la calidad de vida de las mujeres y que el Gobierno dejó afuera

Economistas postulan en qué debería centrarse la gestión económica y la legislación para centrar el cuidado y la reproducción de la vida. Qué puntos beneficiarían específicamente a las mujeres.

"Las primeras personas que empezaron a tener crisis en su cotidiano, en la participación, eran aquellas con personas a cargo y demanda económica estructural en las familias. Así fue avanzando hasta llegar a quien es soltero y vive solo", reconstruyó a C5N la presidenta de la cooperativa Esquina Libertad, Ayelén Stroker.

El proyecto, con sede en Barracas, funciona en distintas unidades penitenciarias y realiza trabajos de imprenta, editorial, encuadernación, diseño y fotografía, entre otros. Desde hace dos años, sus integrantes necesitan sumar changas para llegar a fin de mes. La principal preocupación económica de Esquina Libertad es "volver a ser la principal fuente de trabajo y la única".

Stroker tiene 37 años y hace 15 preside la cooperativa constituida por personas privadas de la libertad, liberadas, familiares, desocupadas y cooperativistas que hacen su aporte. "Nos achicaron a la fuerza", se lamenta, no solo por el ajuste en áreas de inclusión social, sino también porque se mudaron a un espacio de trabajo más chico debido a "una caída de las ventas del 70%" y al aumento de insumos y servicios.

Su historia es la misma que la de cualquier comercio, pyme o emprendimiento. Comparte realidad con cualquier familia y, según Opina Argentina, con 4 de cada 10 argentinos. Para la cooperativista, la gestión económica del Gobierno libertario "es mezcla de planificación e ignorancia".

La asociación civil Futuros Mejores trabaja hace seis años en construir alternativas, y la Organización No Gubernamental Ecofeminita lleva una década visibilizando la desigualdad de género en términos económicos para transformarla. Las economistas que las presiden coinciden en que una de las principales preocupaciones de argentinas y argentinos es el endeudamiento y la morosidad, a la par de informes del Banco Central y el Banco Provincia .

Lucía Cirmi, de Futuros Mejores, suma el futuro del trabajo, la transformación poblacional y la posibilidad de jubilarse; y Candelaria Botto, de Ecofeminita, agrega la crisis de ingresos, el desempleo y la precarización del trabajo.

Cirmi, integrante del colectivo Paridad en la Macro, remarcó a C5N que "la inestabilidad macroeconómica no dejó de ser un problema para la gente, piensa muchísimo en eso y en la inflación".

"La gente sabe que está todo atado con alambre en lo laboral, y en lo económico empezó a aceptar que no hay otra alternativa, aunque no sea eficiente o ya haya ocurrido en la historia argentina y no haya funcionado. Lo aceptan porque es la única opción", reconoció la economista y explicó que, para "pelear" esa idea, surge la asociación que preside.

Por su parte, Botto identificó "una tensión muy marcada con una economía que no arranca". "Los números positivos de la actividad económica no se reflejan en el bienestar de las mayorías", señaló la divulgadora, advirtió sobre "una política que permite hacer reformas estructurales en contra del bienestar de las personas" y concluyó: "En algún punto esa tensión va a terminar de chocar de frente con la realidad de todos, todas y todes".

Gestionar la economía para mejorar la vida

Stroker señaló que las mujeres y disidencias son "las primeras" afectadas por las políticas de precarización laboral y "mucho más quienes son madres o tienen hijes con discapacidad". "Lo que implica el recorte en esa área, entre trámites y tratamientos, te quita tiempo para las tareas productivas", lamentó.

Al pensar en otra reforma laboral posible, la presidenta de Esquina Libertad recordó que "el 80% de Argentina vive de producción local, social y pyme" y planteó: "Si hubiera políticas para el cooperativismo, las pymes y los monotributistas, ¿cómo se pensaría el cuidado en esos espacios precarizados?".

Cirmi y Botto coinciden en que una propuesta que debe incluir una reforma laboral que beneficie a las mayorías es la extensión de las licencias por maternidad y paternidad, política que la Ley de Modernización Laboral impulsada por La Libertad Avanza no contempla. "Está probado globalmente que ayuda a revertir la tasa de natalidad", señaló Cirmi, y recordó que ya se han debatido proyectos de extensión de licencias en el Congreso.

Embed - Coope Esquina Libertad on Instagram: " La represión contra lxs jubiladxs que marchan por sus derechos no es un exceso: es una decisión política. Mientras ajustan y recortan, responden con gases y violencia a quienes reclaman lo que les corresponde. Frente a este escenario, recuperar la memoria de las luchas es urgente. El gobierno ajusta y reprime. La memoria de Norma Plá nos recuerda que a ese ataque se lo enfrenta luchando. #JubiladxsEnLucha #NormaPlá #DerechosDeLxsJubiladxs #NoALaRepresión #MemoriaDeLasLuchas CooperativaEsquinaLibertad" View this post on Instagram

La exsubsecretaria de Políticas de Igualdad del disuelto Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad afirmó que "hay cosas para tocar en la Ley de Contrato de Trabajo", pero que lo que hay que hacer para reducir la informalidad implica "políticas sectoriales, no modificar leyes", además de garantizar "un Estado inteligente que presuma más".

"Si hay una casa en un country, hay una trabajadora de casa particular no registrada; si hay un edificio de muchos pisos, hay trabajadores de la construcción no registrados; si hay 100 transacciones en una cuenta, hay una empresa no registrada", ejemplificó Cirmi.

Futuros Mejores tiene propuestas para una reforma previsional, para el empleo público, para el empleo privado, para la política industrial, para la política macroeconómica y para las políticas transfeministas.

Embed - Futuros Mejores on Instagram: "¿Estamos seguros que con una reforma laboral se crean nuevos puestos de trabajo? ¿El empleo depende realmente de los costos? Abrimos debate y planteamos propuestas para pensar una reforma laboral que NO recorte derechos, sino que los amplíe. Teniendo en cuenta las particularidades de un mundo laboral que se está transformando. #empleo #trabajo #economía #reformalaboral #argentina #futurosmejores" View this post on Instagram

"Todos los Estados están cruzando ingresos e impuestos para dar protección social a todos. Eso es lo que no termina de quedar claro cuando se piensa en un Estado que avanza en políticas sectoriales, que fiscalizan mejor y que busca terceros responsables. Para bajar la informalidad, los countries tienen que ser responsables de controlar que las trabajadoras estén registradas cuando entran a trabajar", insistió la economista.

Botto advirtió que la legislación que impulsa el oficialismo en Argentina lo que hace es "darle derechos al capital y quitarle derechos a las personas", como la ley de Inocencia Fiscal y el Protocolo Antipiquetes.

"Las personas tienen derechos en tanto tienen capital. Justamente nos oponemos a esa visión: para nosotras lo más importante es poner la vida en el centro y la vida requiere de tiempo, de recursos, de cuidado y de comunidad para poder ser reproducida", recordó la economista.

Embed - Delireo | Productora Audiovisual on Instagram: "Mandale este reel a tu amigo que piensa que no le va a afectar la reforma laboral porque ya está precarizado" View this post on Instagram

En esa línea, además de extender las licencias maternoparentales, la directora de Ecofeminita planteó que "una reforma laboral tiene que ver con garantizar esos tiempos de cuidado, no solo para las primeras infancias sino también para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, para las tareas de cuidado en general".

Además, la economista hizo foco en cómo el avance de la Inteligencia Artificial, la robótica y la automatización masiva "hacen que se necesite menos trabajo humano". "Hay que repensar cómo repartir el trabajo que existe para seguir garantizando ingresos a todos, todas y todes a partir del trabajo", apuntó, y destacó el modelo del siglo XX que permitía "tu reproducción, un techo sobre tu cabeza y hasta unas vacaciones en la Costa Argentina" en oposición al "salario mínimo de indigencia" de la gestión libertaria.

Cuidar la vida desde la gestión económica beneficia a las mujeres

La presidenta de Esquina Libertad, primero, eligió la autocrítica respecto al debate de la reforma laboral: "Perdimos, quizás, una oportunidad porque no supimos como campo popular... Sobrepasados de realidad y de supervivencia, no nos permite sentarnos a construir una política porque eso implica tiempo". Después, cuestionó a quienes sí tienen tiempo y poder.

Stroker consideró que, quizás, "si las bancas opositoras convocaban a referentes de distintos sectores de la economía para pensar una propuesta superadora, hubiera sido una oportunidad para discutir esa estructura de propuestas". "Nos pasó por arriba, otra vez", concluyó.

La directora de Futuros Mejores lamentó la "oportunidad perdida" porque "el sector de los cuidados remunerados explica 1/5 de la informalidad de Argentina" y en el proyecto de Milei no había "nada que lo promueva". "Lo único que se hizo fue extender el período de prueba", señaló.

Botto advirtió que "hay una masculinización de la riqueza" en todo el mundo con su contraparte, la "feminización de la pobreza". Ricos y ultrarricos son en su mayoría hombres y los pobres son mayormente mujeres. "Tiene que ver con que las mujeres se hacen cargo de mayores tareas de cuidado, de tareas no remuneradas ni reconocidas", definió la economista.

"Los movimientos feministas vienen dando esta batalla hace bastante. Tiene que ver con poner la vida en el centro, con entender cuáles son nuestras necesidades: tener un ingreso, estabilidad, tiempo para nosotros y los otros, recrearnos, mantener una salud mental y que eso mismo va a mejorar las tasas de natalidad", explicó la periodista.

Embed - Cande Botto on Instagram: "Hola, te invito a imaginar. No es una invitación vacía, es un ejercicio necesario para estos tiempos. Tenemos con que. Esto y más en el último #candenomics " View this post on Instagram

Al paradigma hiperindividualista del "sálvese quien pueda" que enemista, y los que pueden son hombres con plata, Ecofeminita propone oponerle "un paradigma más colectivo, más redistributivo y con focos claros en las necesidades humanas".

En la experiencia de Futuros Mejores, "cada uno de los pedacitos del progresismo y del peronismo ve una porción distinta de la sociedad y de la realidad". Algunos tienen más vínculo con la pobreza y otros con las empresas. "En la búsqueda de ese programa alternativo tenés que poder incluir a toda la sociedad y eso todavía no está", reconoció Cirmi.

"Obviamente la propuesta no es todo, hay que tener ambición y conducción para eso, pero es un momento en el que hay que trabajar en ese contenido más que nunca", alentó la exfuncionaria.