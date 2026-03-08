Atención ANSES: cómo obtener un 55% de descuento en transporte público en marzo 2026 Para viajes urbanos e interurbanos, la Administración Nacional de la Seguridad Social ofrece un programa de reducción de costos de boletos a través de la Tarifa Social Federal. Por + Seguir en







La Tarifa Social Federal permite obtener un descuento del 55% en el transporte público con SUBE.

El beneficio es administrado por ANSES y está destinado a jubilados, titulares de asignaciones y beneficiarios de programas sociales.

El descuento se activa mediante un PIN generado en Mi ANSES y validado en una terminal automática de SUBE.

El beneficio no requiere renovación mensual y se mantiene activo mientras la persona continúe bajo las condiciones que solicita el organismo. En marzo de 2026 continúa vigente el beneficio que permite pagar hasta un 55% menos en el transporte público mediante la tarjeta SUBE. Se trata de la Tarifa Social Federal, un programa gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y que está dirigido a personas que reciben distintas prestaciones sociales.

El descuento se aplica en colectivos urbanos e interurbanos, trenes y subtes que funcionan con SUBE. Una vez activado, el beneficio se carga directamente sobre la tarjeta registrada del titular y se descuenta automáticamente cada vez que se paga un viaje.

colectivos bondis constitución transporte público caba ciudad de buenos aires Qué es la Tarifa Social Federal de ANSES La Tarifa Social Federal de Transporte es un programa nacional que permite acceder a una reducción del 55% en el valor del boleto en los servicios de transporte público que utilizan el sistema SUBE. En términos prácticos, el descuento implica que el usuario paga poco menos de la mitad del pasaje. Por ejemplo, si un boleto cuesta $1.000, el beneficiario abonará $450; si el valor es de $800, el monto final será de $360.

El beneficio se mantiene activo mientras la persona continúe cumpliendo las condiciones establecidas por ANSES. Además, no requiere renovaciones mensuales, ya que una vez habilitado queda vinculado a la tarjeta del titular.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social Federal de ANSES La Tarifa Social está destinada a quienes reciben prestaciones sociales de ANSES o están en condición de vulnerabilidad. Entre quienes pueden acceder al descuento del 55% en viajes con SUBE se encuentran:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo .

Jubilados y pensionados, así como beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Personas que cobran Pensiones No Contributivas , incluida la de invalidez o la destinada a madres de siete hijos.

Beneficiarios de programas educativos o laborales como Progresar , Potenciar Trabajo o el Seguro de Desempleo .

Trabajadores de casas particulares registrados y titulares de Monotributo Social .

Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur que perciben pensión honorífica. Trenes Argentinos Infobae Tarifa Social Federal de ANSES: cómo registrarme para obtener 55% de descuento en transporte público El trámite puede realizarse de forma online a través de Mi ANSES o de manera presencial en centros de atención SUBE. Para gestionarlo por internet, el procedimiento incluye estos pasos: Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Acceder a la sección "Programas y beneficios". Seleccionar la opción "Generar PIN SUBE". Obtener el código de seis números que emite el sistema. Con ese PIN, el último paso es acercarse a una terminal automática SUBE, apoyar la tarjeta y esperar la confirmación de activación. Desde ese momento, el descuento del 55% comenzará a aplicarse automáticamente en cada viaje. Cabe mencionar que si el usuario pierde la tarjeta o cambia de SUBE, deberá registrar la nueva tarjeta, generar otro PIN y volver a activar el beneficio para mantener el descuento vigente.