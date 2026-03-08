8 de marzo de 2026 Inicio
AUH para hijos con discapacidad de ANSES: todo lo que hay que saber en marzo 2026

Con el aumento, la Administración Nacional de la Seguridad Social situó a la prestación en $432.461. Para acceder, primero es necesario realizar un trámite corto en la plataforma del organismo.

AUH para hijos con discapacidad de ANSES: todo lo que necesitás saber.

AUH para hijos con discapacidad de ANSES: todo lo que necesitás saber.


  • La Asignación Universal por hijo con Discapacidad que paga ANSES alcanza en marzo de 2026 un monto mayor tras la última actualización por movilidad.

  • El beneficio está dirigido a familias con hijos con discapacidad a cargo y no tiene límite de edad.

  • Como ocurre con otras prestaciones sociales, el organismo abona el 80% del monto todos los meses y retiene el 20% restante, que se paga luego de presentar la Libreta de Asignación Universal.

  • Para acceder al beneficio, el primer paso es tener los datos actualizados del grupo familiar en Mi ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la actualización de los montos de las asignaciones familiares y universales para marzo de 2026. Entre ellas se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad, que este mes alcanza los $432.461 luego del aumento aplicado sobre el IPC del INDEC.

La AUH para hijos con discapacidad es una prestación destinada a familias que tienen hijos a cargo que requieren este tipo de cuidados. Se diferencia de otras asignaciones porque no establece límite de edad para el hijo o hija. Además, el monto es considerablemente mayor en comparación con la AUH general, debido a los apoyos adicionales que suelen requerir estas situaciones.

Como ocurre con otras asignaciones sociales, el organismo abona el 80% del monto mensual y retiene el 20% restante, que se liquida de forma acumulada una vez que se presenta la Libreta de Asignación Universal, documento que acredita los controles de salud y otras condiciones establecidas por ANSES.

AUH para hijos con discapacidad de ANSES: quiénes pueden acceder

La asignación está dirigida a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema de seguridad social que tengan hijos con discapacidad a cargo. Pueden solicitarla trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, trabajadores rurales o de temporada.

También alcanza a personas que perciben ingresos a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, cobran la Prestación por Desempleo o son titulares de jubilaciones y pensiones. A su vez, el beneficio también contempla a quienes reciben pensiones no contributivas por invalidez o por trasplante, entre otros casos contemplados por el organismo previsional.

Monto de la AUH para hijos con discapacidad de ANSES

El valor de la asignación se actualiza mediante el esquema de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que dispone ajustes mensuales de acuerdo con la evolución de la inflación. Para marzo, la actualización se calcula tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero de 2026, lo que deriva en un incremento del 2,88%. Con esta suba, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad queda fijada en $432.461.

Adicionalmente, se estableció que los titulares de jubilaciones mínimas recibirán un bono de $70.000, garantizando así que ningún jubilado perciba menos de $260.141,60

Cómo acceder a la AUH para hijos con discapacidad de ANSES

Para iniciar el trámite, el hijo con discapacidad debe residir en el país, ser soltero o viudo y contar con la autorización vigente de ANSES para el cobro de la asignación.

El procedimiento es gratuito y se realiza de manera presencial. Para comenzarlo es necesario verificar que los datos personales y del grupo familiar estén actualizados en la plataforma Mi ANSES y tener registrado un medio de cobro. El monto final puede variar según el nivel de ingresos del grupo familiar, la categoría del monotributo o la zona de residencia o trabajo, variables que el organismo tiene en cuenta al momento de liquidar la prestación.

Los cobros de AUH, AUE, jubilaciones y pensiones.

AUH de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular, es decir, del padre, madre, tutor o responsable legal.

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo.

  • DNI terminado en 1: 10 de marzo.

  • DNI terminado en 2: 11 de marzo.

  • DNI terminado en 3: 12 de marzo.

  • DNI terminado en 4: 13 de marzo.

  • DNI terminado en 5: 16 de marzo.

  • DNI terminado en 6: 17 de marzo.

  • DNI terminado en 7: 18 de marzo.

  • DNI terminado en 8: 19 de marzo.

  • DNI terminado en 9: 20 de marzo.

