8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

¿Podés ser libre del pasado y del futuro?

El mundo se alimenta del tiempo: usa lo que pasó para tener una base de información sobre la cual proyectar lo que cree que va a suceder. Pero, ¿qué haría la mente si supiera que ya no tiene tiempo? ¿Qué harías vos?

Claudio María Domínguez
Por
Claudio María Domínguez
Los conceptos de tiempo y distancia son limitaciones mentales.

Los conceptos de tiempo y distancia son limitaciones mentales.

Pexels

El mundo se alimenta del pasado y del futuro. Necesita, literalmente para vivir, al pasado, para tener una base de información sobre la cual proyectarse a lo que por inferencia, especulación o miedo, cree que va a suceder en el futuro, y basa todo su andamiaje en el tiempo. El tiempo lo sustenta y el mundo se alimenta del tiempo.

La nueva atracción de Turismo en CABA: El Festival de Globos Aerostáticos
Te puede interesar:

Este es el festival de globos aerostáticos que tendrá Buenos Aires en marzo 2026: dónde y en qué fecha es

Si al mundo, que es lo mismo que decir la mente colectiva, le quitáramos el tiempo, colapsaría, se desplomaría automáticamente. Imaginen una película que está siendo proyectada, cuyo aparato proyector se detiene. ¿Qué sucede? La imagen en la pantalla se paraliza, podría durar los instantes en que la electricidad la mantuviese visible, pero como esa electricidad también es parte del mundo y necesita un tiempo y una distancia para trasladarse, también cesaría y todo lo que estábamos viendo dejaría de existir. Sin embargo, nosotros sí estamos, sí existimos, somos, aunque la proyección externa termine.

¿Cómo sabemos que estamos todavía nosotros? Porque en cada respiración vamos más y más profundamente a la fuente de todo poder. Esa fuente creadora de lo que parecía tan real en la pantalla.

¿Qué hacemos entonces? Podemos crear nuevamente el mundo. Solo que ahora lo hacemos desde la comprensión de la verdad de la cual no eramos conscientes, ya no repetimos fórmulas creadas en un bajo nivel de conciencia. Somos creadores en un nivel de conciencia superior. Todos los mundos están siendo creados y destruidos en este instante. Creados y destruidos sin interrupción. La creación no termina, es expansión perfecta. Los conceptos de tiempo y distancia son limitaciones mentales nacidas de laboratorios igualmente mentales para ordenar pensamientos limitantes que no captan la conciencia creadora en su plenitud.

¿Qué haría la mente si supiera que ya no tiene tiempo? ¿Qué harías vos ya mismo si supieras que no te queda más tiempo? Ningún tiempo posible. ¿Qué harías? Ni siquiera podés pensarlo porque no hay tiempo ni para pensar. Lo único que podríamos hacer es SER. Ser lo que somos, ese ser que ha estado cubierto, velado por el tiempo. Por un pasado que lo marcó y por un futuro que lo perturba y atrapa. Ese ser de golpe está libre de pasado y futuro, entonces solo puede ser lo que es en este instante. Ya no responde a nada fuera de sí, solo es responsable de sí mismo, vive su único estado posible. Éste. Ya.

Eso es lo que somos y eso es lo que el mundo no quiere que seamos, porque si despertamos, el mundo pierde todo control, pierde todo poder.

¿Cómo puede el mundo controlar a una persona que sabe que es libre, que ya sabe que no hay nada que puede o no sucederle en el futuro, porque todo futuro depende del ser en estado presente? Un ser que expresa su capacidad, su libertad, desconoce todos los atributos de las limitaciones sobre las que se basa la sociedad. Como no responde al tiempo, se quita automáticamente toda información del pasado, es decir el sufrimiento acumulado que nos convierte en peones patéticos de un partido de ajedrez que ya está perdido de antemano.

Un ser que despierta, que se recrea, que solo usa la mente para recordarse a sí mismo en su estado puro, verdadero, libre, trascendente, ya no tiene más miedo al futuro ni dudas respecto a él; ni siquiera deseos de ser feliz, porque ya lo es en este instante. No tiene nada que lograr porque ya lo es todo, no tiene nada ni nadie de quién esconderse, porque no ve nada ni nadie separado de sí o en conflicto con el momento presente.

Un ser así no se identifica con su cuerpo y lo recrea mientras lo está utilizando en el momento actual. Y, por sobre todo, no le tiene miedo a la muerte, porque sabe que no puede morir. Un ser así llega a un estado tan sublime, tan real, que solo vive y genera vida en cualquier plano y situación en la que se exprese y manifieste.

Noticias relacionadas

Estos 5 alimentos no se pueden cocinar en la air fryer: por qué es recomendable evitarlos.

Atención: 5 comidas que nunca deben hacerse en la air fryer

Apostar por el movimiento diario asegura beneficios duraderos y accesibles, con efectos positivos tanto en la salud física como en la calidad de vida a largo plazo.

Un estudio reveló cuál es la actividad clave para la longevidad en mujeres mayores de 60 años

Estos son los 3 pueblos uruguayos que pelearon por ser los más lindos del mundo en 2025

Estos son los 3 pueblos uruguayos que peleaban por ser los más lindos del mundo en 2025

Córdoba: el pueblo de Las Rabonas, perfecto para descansar en marzo 2026. 

Conocé Córdoba en 2026: el destino donde el campo abraza a las sierras

Ideal para recorrer y conocer en vacaciones o un fin de semana.

La escapada cerca de Buenos Aires para jubilados: un destino con cultura, museos y naturaleza con transporte directo

Los gatos reaccionan distinto a los besos y los abrazos

¿A tu gato le gusta que lo beses y lo abraces? Esta es la respuesta

Rating Cero

El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef.

Alerta en Gran Hermano: el dramático momento del amigo de Wanda Nara que obligó a sus compañeros a intervenir

La estrella del pop desmintió la separación, pero tuvo que suspender su gira.

Una estrella de la música canceló su gira en medio de rumores de divorcio: qué pasó

Ricardo y el Chino Darín, flamantes abuelo y padre.

Ricardo Darín y la emoción por su nieto Dante: "Ver a mi hijo convertirse en padre fue lo más conmovedor"

El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país.
play

"Es puro show": la casa de Gran Hermano desconfía del romance entre Luana y Zunino

La actriz cumplió con los primeros compromisos del bebé.

Úrsula Corberó reapareció tras ser mamá y reveló cómo está Dante, el hijo que tuvo con el Chino Darín

play

Gerardo Romano, sobre el intento de estafa que sufrió: "La que hizo de mi hija es una actriz del carajo"

últimas noticias

La distribución de combustible en la capital de Irán fue interrumpida“temporalmente”

Máxima tensión en Medio Oriente: Israel bombardeó varios depósitos de refinerías en Irán

Hace 15 minutos
El mensaje de Franco Colapinto tras el GP de Australia: De reflejos andamos bien

El mensaje de Colapinto tras el GP de Australia: "De reflejos andamos bien"

Hace 20 minutos
Lionel Scaloni deberá tomar decisiones clave para definir la lista final rumbo al Mundial 2026.

Atención: los futbolistas de la Selección Argentina que fueron descartados por Scaloni para el Mundial 2026

Hace 41 minutos
Aparecerá en la indumentaria de entrenamiento utilizada por el plantel.

El rediseño de la ropa de la Selección argentina, a meses del Mundial 2026: sorpresa total

Hace 53 minutos
play

Temporal en Mendoza dejó más de 60 incidentes, rutas cortadas y obligó a reprogramar la fiesta de la Vendimia

Hace 58 minutos