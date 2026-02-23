23 de febrero de 2026 Inicio
1 de cada 4 argentinos no puede pagar la deuda que tomó con billeteras virtuales

En un año, la morosidad con entidades no financieras aumentó más que con entidades financieras. Con los bancos, solo 1 de cada 10 argentinos tiene dificultades para saldar su deuda.

Aumenta la morosidad de los argentinos con billeteras virtuales.
La caída del poder adquisitivo está siendo compensada por las familias argentinas con toma de deuda, al punto tal que para diciembre de 2025 se triplicó y alcanzó su peor nivel en más de una década. El Banco Provincia (BAPRO) realizó un informe a partir de datos del BCRA y advirtió que 1 de cada 4 argentinos endeudados con billeteras virtuales no pagan.

Banco Central de la República Argentina.
El BCRA compró u$s2.500 millones en lo que va de año y las reservas alcanzaron su pico en más de seis años

El incremento de la irregularidad de cartera fue más marcado en las entidades no financieras, como Mercado Pago, donde el indicador subió de 7,7% a finales de 2024 a 25% un año después. En las entidades tradicionales, la morosidad alcanzó 8,8% en noviembre de 2025, según los últimos datos disponibles. Es decir, cuando se trata de bancos tradicionales solo 1 de cada 10 argentinos no puede saldar su deuda.

Banco Provincia morosidad BCRA
El informe del BAPRO sobre la morosidad de los argentinos.

"Para poder sostener sus niveles de consumo, los hogares argentinos sumaron ‘un aguinaldo’ a sus ingresos en 2025", explicó el informe del BAPRO y remarcó que "el aumento de la relación crédito promedio sobre salario promedio no sería un problema si hubiera expectativas de recuperación de los ingresos o si la mora no creciera". Sin embargo, desde noviembre de 2024 la morosidad solo crece.

Si se analiza la mora según cantidad de personas, en vez de volumen de crédito, se llega al 24% frente al 13% registrado al medir por monto. El dato, que 1 de cada 4 argentinos tiene problemas para saldar sus deudas, refleja un salto de 10 puntos porcentuales en un año. A fines de 2024 la proporción de deudores en mora se ubicaba por debajo del 15%.

El incremento de la morosidad en billeteras virtuales eleva, a su vez, los intereses de esas mismas deudas. Cuantas menos personas pagan, mayor es la tasa cobrada por las entidades no financieras para "prestar" dinero.

Qué dijo el Banco Central sobre la morosidad de las familias argentinas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que la morosidad de las familias, explicada principalmente por los préstamos personales y las líneas con garantía prendaria, alcanzó en diciembre el 9,3%, su peor nivel desde 2010. La cifra representa más del triple del nivel registrado en el mismo mes de 2024, cuando las deudas en los hogares se ubicaban en el 2,5%.

En el Informe de Bancos de diciembre de la entidad que lidera Santiago Bausili, donde se analiza mensualmente la coyuntura del sistema financiero, quedó en evidencia el deterioro en la calidad de la cartera de créditos en 2025. El desempeño estuvo explicado principalmente por el ratio de irregularidad de las familias, principal motor del aumento, donde la mora subió 0,5 p.p. en diciembre.

En tanto, el ratio de irregularidad del crédito total al sector privado cerró 2025 en un 5,5%, lo que implica un salto considerable desde el 1,6% observado al cierre del año anterior. El indicador para las empresas se situó en un 2,5% al cierre de 2025, donde también registró un incremento interanual desde el 0,8% de diciembre de 2024.

El avance de la morosidad en los hogares estuvo motorizado principalmente por el incumplimiento en créditos personales y prendarios. En el frente empresarial, el fenómeno se concentró en compañías vinculadas al comercio y al sector primario, que muestran crecientes dificultades financieras.

