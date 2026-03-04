Efectos de la economía de Milei: 4 de cada 10 argentinos no llegan a fin de mes Un estudio privado reveló que en febrero subió 7 puntos, y tocó el 39%, el porcentaje de personas que no cuentan con ingresos suficientes para afrontar los gastos corrientes. Solo un 20% puede ahorrar y un 40% perdió la capacidad de ahorro. Por + Seguir en







Cada vez más argentions no llegan a fin de mes.

Un estudio privado mostró una foto de la triste realidad en la economía de Javier Milei: 4 de cada 10 argentinos no llega a fin de mes y perdieron su capacidad de ahorro. Por su parte, solo un 20% pudo mantener en febrero su capacidad de ahorro.

Se trata de un trabajo realizado por la consultora Opina Argentina donde concluye que el porcentaje de personas que no llega a fin de mes subió 7 puntos en el segundo mes del año y alcanzó el nivel más alto desde que asumió el Presidente: 39%.

opina x 2 En este marco, de cara al futuro, creció 4% la proporción de personas que cree que estaremos peor en los próximos meses. Los jóvenes menores de 29 años, el segmento más cercano al universo libertario, son quienes más dificultades tienen y los más pesimistas respecto al futuro.

Más de la mitad de los argentinos asegura estar preocupado por su sueldo y la situación laboral El detalle del trabajo, realizado en febrero por la consultora Zuban Córdoba, arrojó que un 28,5% de los encuestados está en alerta por la pérdida del poder adquisitivo y su escasa remuneración, mientras que un 22,7% puso como principal problema la desocupación.