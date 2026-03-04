4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Efectos de la economía de Milei: 4 de cada 10 argentinos no llegan a fin de mes

Un estudio privado reveló que en febrero subió 7 puntos, y tocó el 39%, el porcentaje de personas que no cuentan con ingresos suficientes para afrontar los gastos corrientes. Solo un 20% puede ahorrar y un 40% perdió la capacidad de ahorro.

Por
Cada vez más argentions no llegan a fin de mes. 

Cada vez más argentions no llegan a fin de mes. 

Un estudio privado mostró una foto de la triste realidad en la economía de Javier Milei: 4 de cada 10 argentinos no llega a fin de mes y perdieron su capacidad de ahorro. Por su parte, solo un 20% pudo mantener en febrero su capacidad de ahorro.

Las colocaciones bancarias vuelven a captar la atención de los perfiles conservadores.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 800.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Se trata de un trabajo realizado por la consultora Opina Argentina donde concluye que el porcentaje de personas que no llega a fin de mes subió 7 puntos en el segundo mes del año y alcanzó el nivel más alto desde que asumió el Presidente: 39%.

opina x 2

En este marco, de cara al futuro, creció 4% la proporción de personas que cree que estaremos peor en los próximos meses. Los jóvenes menores de 29 años, el segmento más cercano al universo libertario, son quienes más dificultades tienen y los más pesimistas respecto al futuro.

HCbhkdBbMAA9BcQ

Más de la mitad de los argentinos asegura estar preocupado por su sueldo y la situación laboral

El detalle del trabajo, realizado en febrero por la consultora Zuban Córdoba, arrojó que un 28,5% de los encuestados está en alerta por la pérdida del poder adquisitivo y su escasa remuneración, mientras que un 22,7% puso como principal problema la desocupación.

Entre los jóvenes de 18 a 30 años, la falta de empleo emerge con mayor fuerza a momento de consultar la principal preocupación con respecto a la situación del país, y alcanza un 34,5%.

En la diferenciación por género, tanto hombres como mujeres coinciden en los bajos salarios como principal problema, y aparece en segundo lugar el empleo, pero las femeninas enfatizan la falta de trabajo en un 25,8% frente al 19,4% de su par masculino.

Noticias relacionadas

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Cómo podés reingresar al monotributo si ARCA te excluyó de oficio

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Este es el importante cambio que tiene Cuenta DNI para los descuentos en carnicerías y comercios de barrio en marzo 2026

El dólar oficial tuvo su rebote el martes luego de un comienzo de mes a la baja.

El dólar en el Banco Nación cotiza estable y en torno a los $1.420

Jubilados y pensionados de ANSES pueden recibir el bono de $70.000.

Bono de $70.000 de ANSES: cuándo comienza el calendario de pagos de marzo 2026

El organismo estableció un nuevo límite que deja fuera a un grupo de beneficiarios.

Adiós al bono de $70.000 de ANSES: se confirmó quiénes son los jubilados que no lo cobran en marzo 2026

No vengan el lunes, les dijeron a sus empleados el fin de semana.

Cerró la histórica fábrica de bolsas Panpack en Tucumán: 75 empleados en la calle

Rating Cero

La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.
play

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 
play

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

A lo largo de su carrera, logró hacerse un lugar como una de las voces femeninas más representativas del rock nacional.

Qué fue de la vida de María Rosa Yorio, ex esposa de Charly García y madre de su único hijo

El actor respaldó a su colega enjuiciada por malversación de fondos públicos.

"Es doloroso verla": la lapidaria frase de Pablo Echarri sobre Andrea del Boca en Gran Hermano

Gilberto Gil se despide de la Argentina con un show en el Movistar Arena.

Gilberto Gil se despide de la Argentina y suma a Kevin Johansen como invitado en el Movistar Arena

últimas noticias

Conocé todo sobre los shows  en Buenos Aires más solicitados

Qué recitales están confirmados en Buenos Aires para el 2026 y son perfectos para ver

Hace 11 minutos
play
La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

Hace 12 minutos
Conocé la historia detrás de esta noticia que sorprendió al mundo deportivo

Esta famosa periodista argentina está en pareja con un jugador del Real Madrid y anunció su embarazo: de quien se trata

Hace 13 minutos
play
El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

Hace 15 minutos
Carne hecha en la airfyer: se puede. 

Los mejores trucos para que la carne quede jugosa y tierna en la air fryer

Hace 16 minutos