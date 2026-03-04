Efectos de la economía de Milei: 4 de cada 10 argentinos no llegan a fin de mes

Un estudio privado mostró una foto de la triste realidad en la economía de Javier Milei: 4 de cada 10 argentinos no llega a fin de mes y perdieron su capacidad de ahorro. Por su parte, solo un 20% pudo mantener en febrero su capacidad de ahorro.
Un estudio privado reveló que en febrero subió 7 puntos, y tocó el 39%, el porcentaje de personas que no cuentan con ingresos suficientes para afrontar los gastos corrientes. Solo un 20% puede ahorrar y un 40% perdió la capacidad de ahorro.
Un estudio privado mostró una foto de la triste realidad en la economía de Javier Milei: 4 de cada 10 argentinos no llega a fin de mes y perdieron su capacidad de ahorro. Por su parte, solo un 20% pudo mantener en febrero su capacidad de ahorro.
Se trata de un trabajo realizado por la consultora Opina Argentina donde concluye que el porcentaje de personas que no llega a fin de mes subió 7 puntos en el segundo mes del año y alcanzó el nivel más alto desde que asumió el Presidente: 39%.
En este marco, de cara al futuro, creció 4% la proporción de personas que cree que estaremos peor en los próximos meses. Los jóvenes menores de 29 años, el segmento más cercano al universo libertario, son quienes más dificultades tienen y los más pesimistas respecto al futuro.
El detalle del trabajo, realizado en febrero por la consultora Zuban Córdoba, arrojó que un 28,5% de los encuestados está en alerta por la pérdida del poder adquisitivo y su escasa remuneración, mientras que un 22,7% puso como principal problema la desocupación.
Entre los jóvenes de 18 a 30 años, la falta de empleo emerge con mayor fuerza a momento de consultar la principal preocupación con respecto a la situación del país, y alcanza un 34,5%.
En la diferenciación por género, tanto hombres como mujeres coinciden en los bajos salarios como principal problema, y aparece en segundo lugar el empleo, pero las femeninas enfatizan la falta de trabajo en un 25,8% frente al 19,4% de su par masculino.