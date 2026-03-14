Quiénes quedan excluidos de la Ayuda Escolar 2026 de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene el beneficio anual destinado a cubrir parte de los gastos escolares, pero existen requisitos específicos que determinan qué familias pueden cobrarlo y cuáles quedan afuera.

El pago se liquida en general durante marzo para quienes cumplen los requisitos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) paga la Ayuda Escolar 2026 a familias con hijos en edad escolar que ya reciben prestaciones o la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero el beneficio no alcanza a todos los hogares . Existen condiciones específicas de ingresos, escolaridad y situación familiar que determinan quiénes pueden cobrar los al menos $85.000 por hijo y quiénes quedan excluidos del programa.

Existen situaciones en las que el organismo no otorga el pago .

Está destinado a familias que ya reciben asignaciones familiares o AUH .

El beneficio tiene un monto mínimo garantizado de $85.000 por hijo en 2026.

Ex Potenciar Trabajo: estos son los nuevos requisitos de ANSES para acceder al programa en marzo 2026

La Ayuda Escolar Anual es un aporte económico que se paga una vez por año para acompañar a las familias durante el inicio del ciclo lectivo. El objetivo es ayudar a cubrir gastos habituales como útiles, mochilas, uniformes y materiales escolares . El beneficio es administrado por Anses y se liquida generalmente en el mes de marzo. Para 2026, el Gobierno confirmó un monto mínimo garantizado de $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos establecidos.

El beneficio anual busca acompañar a las familias durante el inicio del ciclo lectivo.

La ayuda está destinada a familias que tengan hijos escolarizados y que ya perciban alguna prestación compatible del organismo. Entre los grupos que pueden cobrar el beneficio se encuentran:

Los niños deben tener entre 45 días de vida y 18 años , asistir a instituciones educativas reconocidas oficialmente y cumplir con los requisitos de ingresos establecidos por el organismo.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Trabajadores en relación de dependencia que reciben asignaciones familiares.

Aunque alcanza a millones de familias, existen casos en los que el beneficio no se paga . Quedan excluidos :

Familias que superen el límite de ingresos del programa.

Personas que no reciben asignaciones familiares ni AUH .

Hijos que no acrediten escolaridad mediante el certificado correspondiente.

Menores de menos de 45 días o adolescentes mayores de 17 años que no cumplan con las condiciones.

Estas situaciones impiden que Anses liquide el pago anual, ya que la ayuda funciona como complemento de otras prestaciones del sistema.

Cómo acceder a la Ayuda Escolar Anual de ANSES

En muchos casos el pago se realiza de forma automática en marzo para quienes ya presentaron el certificado escolar el año anterior. Sin embargo, ese documento debe renovarse cada año.

Ayuda Escolar 1 El monto mínimo garantizado para 2026 es de $85.000 por hijo. Freepik

El trámite se realiza desde Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se debe generar el formulario, imprimirlo, llevarlo al establecimiento educativo para que sea firmado y luego volver a cargarlo en el sistema. Una vez presentado el certificado, el pago suele acreditarse entre 30 y 60 días después de completado el trámite.