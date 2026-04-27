PNC de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social estableció montos y calendario de pagos para el mes entrante. Por + Seguir en







Esta prestación es un complemento económico que la Administración Nacional de la Seguridad Social otorga a ciertos grupos de la población.

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La ANSES definió el esquema de pagos de mayo para las Pensiones No Contributivas. Los haberes tendrán actualización por movilidad y se mantendrá el bono de $70.000. El universo alcanzado incluye adultos mayores, personas con discapacidad y madres de siete hijos. El calendario se ordena por terminación de DNI, con fechas concentradas en la segunda quincena. ANSES continúa con la actualización de prestaciones sociales en línea con la fórmula de movilidad vigente y, en ese marco, avanza con la liquidación de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a mayo de 2026. Mientras el organismo pone el foco en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) como alternativa tras el fin de la moratoria previsional, las PNC siguen siendo una herramienta central para sectores que no cuentan con cobertura contributiva.

PNC ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó las fechas de liquidación correspondientes al sexto mes. Freepik

En paralelo al aumento mensual, el Gobierno sostiene el bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que busca compensar el impacto de la inflación, aunque con efectos limitados frente al ritmo de suba de precios. Así, los ingresos de este universo se mantienen por encima de ciertos umbrales que el propio sistema toma como referencia.

Quiénes pueden acceder a las Pensiones no Contributivas de ANSES Las PNC están dirigidas a personas que no cuentan con aportes suficientes ni ingresos formales. Dentro de este esquema se incluyen las pensiones por invalidez, destinadas a quienes presentan una discapacidad laboral significativa; las pensiones para madres de siete hijos; y las pensiones por vejez, orientadas a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. En todos los casos, se exige cumplir requisitos de residencia en el país y no percibir jubilaciones o pensiones contributivas.

PNC de ANSES Las prestaciones distribuidas por el organismo previsional incluyen un incremento; este mes se adicionan el bono y el medio aguinaldo. Freepik

PNC de ANSES: monto de mayo 2026 Para mayo, las PNC se ajustan en función de la movilidad previsional. Como referencia del sistema, la jubilación mínima se ubicará en $393.174,10, mientras que la PUAM alcanzará los $314.539,27. En el caso de las pensiones no contributivas, el haber equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que se ubicará en torno a $275.221,87. Con el bono de $70.000, el ingreso total estimado llegará a $345.221,87. PNC de ANSES: calendario de pagos de mayo 2026 El cronograma de pagos previsto para mayo se organizará según la terminación del DNI, con fechas escalonadas: DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.