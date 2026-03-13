13 de marzo de 2026 Inicio
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Así podés tramitar la prestación por Desempleo de ANSES si te quedás sin trabajo

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga una ayuda económica para quienes pierden su empleo y necesitan apoyo mientras buscan una nueva ocupación.

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El trámite puede iniciarse de manera online o presencial en oficinas de anses.

El trámite puede iniciarse de manera online o presencial en oficinas de anses.

ANSES

  • La Prestación por Desempleo de ANSES es una ayuda destinada a personas que pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad.

  • El beneficio está dirigido principalmente a trabajadores en relación de dependencia y del sector de la construcción.

  • El monto y la duración del pago dependen de los aportes y los ingresos registrados en los últimos años.

  • Para iniciar el trámite es necesario presentar documentación que acredite el fin del vínculo laboral.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece una herramienta destinada a acompañar a quienes atraviesan la pérdida de su empleo. La Prestación por Desempleo está pensada para brindar un respaldo económico temporal mientras la persona afectada intenta reinsertarse en el mercado laboral.

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica controles.
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Este beneficio está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo sin causa, por finalización de contrato o por motivos externos a su voluntad. De acuerdo con datos de la seguridad social, más de 150.000 trabajadores accedieron a esta ayuda durante 2025, lo que refleja su importancia dentro del sistema de protección social.

Además del ingreso económico mensual, quienes reciben esta asistencia mantienen el derecho a percibir asignaciones familiares. Entre ellas se encuentran la asignación por prenatal, la asignación por hijo, la ayuda escolar anual, la asignación por matrimonio y los beneficios por nacimiento o adopción.

ANSES Prestación por Desempleo
La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga una prestación destinada a trabajadores que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga una prestación destinada a trabajadores que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad.

Tipos de prestación por Desempleo de ANSES

El sistema contempla dos modalidades principales de prestación, según el tipo de actividad laboral.

Trabajadores en relación de dependencia

  • Dirigida a quienes fueron despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas.
  • Para empleados permanentes se exige haber trabajado al menos seis meses con aportes dentro de los tres años previos al despido.
  • En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días durante el último año.
  • El monto y la cantidad de cuotas (entre 2 y 12 pagos) se calculan según los ingresos y los aportes realizados en ese período.
  • Las personas mayores de 45 años pueden recibir el beneficio durante seis meses adicionales.

Trabajadores de la construcción

  • Orientada a quienes pierden su empleo por despido sin causa o finalización de obra.
  • Se requiere haber trabajado al menos ocho meses con aportes en los últimos dos años.
  • Para empleados permanentes, el cálculo del beneficio depende de los ingresos y del tiempo trabajado con aportes en ese período.
  • Si el trabajador eventual tuvo menos de un año de aportes, se otorga un día de prestación por cada tres días de trabajo.
  • También en este caso, los mayores de 45 años reciben seis meses adicionales.

Desempleo de ANSES: montos de marzo 2026

El monto de la prestación por desempleo de Anses se calcula en función del salario que percibía el trabajador antes de perder su empleo. Como referencia general, el beneficio equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados, aunque el sistema establece límites mínimos y máximos vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Para marzo de 2026, los valores fijados por el organismo establecen un monto mínimo de $173.400 y un máximo de $346.800. El importe final que percibe cada beneficiario depende de los aportes realizados y del salario registrado antes del despido, por lo que no todos los titulares reciben la misma suma.

Además del monto mensual, el sistema también define la cantidad de cuotas que se cobrarán, que pueden extenderse entre 2 y 12 meses según los años trabajados con aportes. En este esquema, las personas mayores de 45 años cuentan con una extensión del beneficio que puede sumar hasta seis meses adicionales.

Cómo acceder a la prestación por Desempleo de ANSES

Para solicitar la prestación por desempleo de Anses, primero es necesario reunir la documentación que acredite la finalización del vínculo laboral. Entre los papeles que pueden solicitarse se encuentran el Documento Nacional de Identidad y comprobantes del cese del trabajo, como telegrama o carta documento de despido, contrato vencido o documentación vinculada a quiebra del empleador, según cada situación.

Una vez reunidos los documentos, el trámite se realiza siguiendo estos pasos:

  • Reunir la documentación que certifique la finalización del empleo.
  • Ingresar al sistema de Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social o solicitar un turno para hacerlo en una oficina de anses.
  • Completar la solicitud y presentar la documentación requerida.
SUAF de ANSES
El beneficio también permite mantener el acceso a asignaciones familiares mientras dura la situación de desempleo.

El beneficio también permite mantener el acceso a asignaciones familiares mientras dura la situación de desempleo.

Cuando el trámite es aprobado, el organismo gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, donde se deposita el dinero del beneficio. Inicialmente el pago se retira por ventanilla en una sucursal bancaria y luego se entrega una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos. En caso de conseguir un nuevo empleo, el beneficiario debe informarlo dentro de los cinco días hábiles para suspender la prestación.

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