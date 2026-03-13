Así podés tramitar la prestación por Desempleo de ANSES si te quedás sin trabajo

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga una ayuda económica para quienes pierden su empleo y necesitan apoyo mientras buscan una nueva ocupación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece una herramienta destinada a acompañar a quienes atraviesan la pérdida de su empleo. La Prestación por Desempleo está pensada para brindar un respaldo económico temporal mientras la persona afectada intenta reinsertarse en el mercado laboral.

El monto y la duración del pago dependen de los aportes y los ingresos registrados en los últimos años.

El beneficio está dirigido principalmente a trabajadores en relación de dependencia y del sector de la construcción.

La Prestación por Desempleo de ANSES es una ayuda destinada a personas que pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad.

Ex Potenciar Trabajo de ANSES: por qué me pueden dar de baja la prestación en marzo 2026

Este beneficio está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo sin causa, por finalización de contrato o por motivos externos a su voluntad. De acuerdo con datos de la seguridad social, más de 150.000 trabajadores accedieron a esta ayuda durante 2025, lo que refleja su importancia dentro del sistema de protección social.

Además del ingreso económico mensual, quienes reciben esta asistencia mantienen el derecho a percibir asignaciones familiares . Entre ellas se encuentran la asignación por prenatal, la asignación por hijo, la ayuda escolar anual, la asignación por matrimonio y los beneficios por nacimiento o adopción.

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga una prestación destinada a trabajadores que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad.

El monto de la prestación por desempleo de Anses se calcula en función del salario que percibía el trabajador antes de perder su empleo. Como referencia general, el beneficio equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses trabajados , aunque el sistema establece límites mínimos y máximos vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil .

Para marzo de 2026, los valores fijados por el organismo establecen un monto mínimo de $173.400 y un máximo de $346.800. El importe final que percibe cada beneficiario depende de los aportes realizados y del salario registrado antes del despido, por lo que no todos los titulares reciben la misma suma.

Además del monto mensual, el sistema también define la cantidad de cuotas que se cobrarán, que pueden extenderse entre 2 y 12 meses según los años trabajados con aportes. En este esquema, las personas mayores de 45 años cuentan con una extensión del beneficio que puede sumar hasta seis meses adicionales.

Cómo acceder a la prestación por Desempleo de ANSES

Para solicitar la prestación por desempleo de Anses, primero es necesario reunir la documentación que acredite la finalización del vínculo laboral. Entre los papeles que pueden solicitarse se encuentran el Documento Nacional de Identidad y comprobantes del cese del trabajo, como telegrama o carta documento de despido, contrato vencido o documentación vinculada a quiebra del empleador, según cada situación.

Una vez reunidos los documentos, el trámite se realiza siguiendo estos pasos:

Reunir la documentación que certifique la finalización del empleo.

que certifique la finalización del empleo. Ingresar al sistema de Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social o solicitar un turno para hacerlo en una oficina de anses.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social o solicitar un turno para hacerlo en una oficina de anses. Completar la solicitud y presentar la documentación requerida.

SUAF de ANSES El beneficio también permite mantener el acceso a asignaciones familiares mientras dura la situación de desempleo. Freepik

Cuando el trámite es aprobado, el organismo gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, donde se deposita el dinero del beneficio. Inicialmente el pago se retira por ventanilla en una sucursal bancaria y luego se entrega una tarjeta de débito para operar en cajeros automáticos. En caso de conseguir un nuevo empleo, el beneficiario debe informarlo dentro de los cinco días hábiles para suspender la prestación.