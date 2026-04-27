27 de abril de 2026 Inicio
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Atención, ANSES: quiénes cobran un bono de $300.000 en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga un bono para un sector de la población que recibe las PUAM.

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El bono de $300.000 que otorga ANSES en mayo 2026.

El bono de $300.000 que otorga ANSES en mayo 2026.

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  • La ANSES confirmó un refuerzo que lleva ingresos por encima de los $300.000 en mayo.
  • La PUAM tendrá un aumento del 3,4% y seguirá acompañada por un bono de $70.000.
  • El beneficio apunta a mayores de 65 años sin aportes suficientes tras el fin de la moratoria.

Esta prestación es un complemento económico que la Administración Nacional de la Seguridad Social otorga a ciertos grupos de la población.
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PNC de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

  • El calendario de pagos ya tiene fechas estimadas según terminación de DNI.

La ANSES avanza con la actualización de haberes para mayo de 2026 y confirmó que un grupo de adultos mayores superará el umbral de los $300.000 mensuales, en un contexto en el que la movilidad previsional sigue atada a la evolución del IPC. El foco está puesto en quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación que quedó como alternativa tras el cierre de la moratoria previsional en marzo de 2025.

Jubilados PUAM 2

Este esquema alcanza a personas en edad jubilatoria que no reúnen los años de aportes requeridos para acceder a una jubilación ordinaria. En ese marco, el organismo mantiene el bono extraordinario de $70.000, que funciona como complemento para sostener el poder adquisitivo, aunque su impacto sigue por debajo de la inflación informada en los últimos meses.

Cuánto cobro por PUAM de ANSES en mayo

En mayo, la PUAM tendrá una suba del 3,4%, lo que llevará el haber a $314.539,27. A ese monto se suma el bono de $70.000, por lo que el ingreso total ascenderá a $384.539,27. Este nivel ubica a los beneficiarios por encima de los $300.000, cifra que se presenta como referencia en la comunicación oficial del organismo.

PUAM de ANSES: requisitos en mayo 2026

La prestación está destinada a garantizar un ingreso básico para mayores sin cobertura previsional y exige condiciones específicas. Se requiere tener 65 años o más, ser argentino nativo o naturalizado con al menos 10 años de residencia, o extranjero con 20 años de residencia efectiva. Además, no se debe percibir jubilación o pensión contributiva, y es obligatorio mantener residencia en el país durante el cobro. La PUAM no genera derecho a pensión por viudez y limita el trabajo en relación de dependencia.

PUAM Administración Nacional de la Seguridad Social
El trámite se puede realizar de forma presencial o virtual a través de la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El trámite se puede realizar de forma presencial o virtual a través de la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Pensionados de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

Para jubilados y pensionados, el aumento será del 3,4%, con una jubilación mínima que llegará a $393.174,10. Con el bono de $70.000, el total alcanzará $463.174,10 para quienes cobran el haber mínimo.

El calendario de pagos estimado para pensiones es el siguiente:

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo.
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

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