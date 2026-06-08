Qué probabilidades tiene Argentina de pasar la fase de grupos del Mundial 2026, según un estudio

La Selección argentina afronta el Mundial 2026 con un panorama sumamente favorable para superar la primera ronda, consolidándose como uno de los rivales más fuertes del torneo. Según el prestigioso modelo matemático y estadístico del banco de inversión Goldman Sachs , el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cuenta con un contundente 96,5% de probabilidades de clasificar a la fase de eliminación directa, situándose en el podio de los equipos con el pase casi asegurado.

Esta altísima expectativa matemática se respalda en el análisis del Grupo J , zona en la que la Albiceleste comparte competencia con Argelia, Austria y Jordania . Los modelos predictivos y las principales casas de apuestas coinciden en que el vigente campeón del mundo es el claro favorito para liderar el grupo, fundamentado en su sólida campaña de Eliminatorias Sudamericanas y una notable madurez táctica que le otorga una ventaja considerable frente a sus rivales de zona.

Dentro de este análisis estadístico, la Selección argentina se posiciona firmemente en la elite de los candidatos, escoltando de cerca a España , que lidera el ranking con un 99,1% de probabilidades de avanzar a la siguiente fase.

El equipo de Scaloni logra superar en las proyecciones a potencias de la talla de Francia (96,2%) , Brasil (96,1%) , Alemania (95%) e Inglaterra (94,1%) , consolidándose en el podio de los máximos favoritos del torneo. Por debajo de esta línea, combinados de gran presente como Países Bajos (94,3%) , Portugal (90,2%) , Colombia (87,4%) y Croacia (87,4%) completan el lote de los equipos con un pie y medio dentro de la ronda de eliminación directa.

Cuando se trata de cuánta es la probabilidad de ganar la Copa del Mundo, la Scaloneta se mantiene firme en la conversación grande de la ciencia de datos. De acuerdo con el reporte de Goldman Sachs, Argentina se ubica en el tercer lugar de los máximos aspirantes al título con un 14% de chances de dar la vuelta olímpica, quedando únicamente por detrás de España (26%) y Francia (19%), y superando a Brasil (8%) e Inglaterra (5%).

El informe concluye que la regularidad del proceso de Scaloni y el equilibrio entre figuras consagradas como Lionel Messi y la renovación juvenil son factores clave para sostener estas métricas. Aunque el favoritismo estadístico es abrumador para la fase inicial, los analistas advierten que el verdadero desafío para la Selección comenzará en los cruces mano a mano de los dieciseisavos de final, donde la exigencia física del nuevo formato de 48 equipos pondrá a prueba su chapa de campeón.

Los partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina ya conoce su hoja de ruta para la Copa del Mundo 2026, donde iniciará la defensa del título en un formato inédito de 48 equipos. Integrante del Grupo J, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni concentrará su actividad de la primera fase íntegramente en los Estados Unidos, país que ya le sentó muy bien en competencias recientes. Con un plantel consolidado, la Albiceleste buscará imponer su jerarquía desde el primer minuto para asegurar una clasificación a los dieciseisavos de final.

El debut mundialista está programado para el martes 16 de junio, a las 22 horas, cuando Argentina se mida ante Argelia en el imponente GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. Este encuentro inicial será clave para empezar a sumar en una zona donde el margen de error es mínimo. El seleccionado africano, conocido por su despliegue físico y transiciones rápidas, representará la primer medida para testear las condiciones del vigente campeón en suelo norteamericano.

Lautaro Martinez

El segundo compromiso trasladará a la delegación argentina al AT&T Stadium en Arlington, Texas. Allí, el lunes 22 de junio a las 14 horas, la Scaloneta se enfrentará a Austria en lo que, en los papeles, se perfila como el duelo más táctico y exigente de la zona de grupos. El conjunto europeo representa una dura prueba debido a su orden defensivo y su ritmo de juego asociado al fútbol de élite, obligando a Argentina a mostrar su mejor versión futbolística para adueñarse del partido.

Finalmente, la participación en la primera etapa cerrará el sábado 27 de junio a las 23 horas, repitiendo escenario en el AT&T Stadium de Arlington frente a Jordania. El combinado asiático llega como el rival teóricamente más accesible del grupo, lo que podría permitirle al cuerpo técnico rotar algunas piezas o regular cargas físicas de cara a la exigente llave de eliminación directa. Con este fixture definido, los argentinos ya preparan las valijas y el aliento para acompañar otra ilusión mundialista en tierras estadounidenses.