17 de marzo de 2026 Inicio
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Quiénes pueden cobrar en nombre de los jubilados y pensionados de ANSES en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social permite que determinados representantes realicen trámites o perciban haberes previsionales cuando el titular no puede hacerlo personalmente.

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Los jubilados pueden autorizar a un representante para cobrar su haber.

Los jubilados pueden autorizar a un representante para cobrar su haber.

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  • Jubilados y pensionados de ANSES pueden autorizar a otra persona para gestionar trámites o cobrar su haber.

  • El apoderado debe ser mayor de 18 años y cumplir requisitos según el tipo de vínculo.

  • El trámite puede iniciarse desde Mi Anses y completarse en una oficina del organismo.

  • También pueden actuar abogados, bancos o instituciones en situaciones específicas.

La AAdministración Nacional de la Seguridad Social(Anses) permite que jubilados y pensionados designen a un apoderado para que cobre la prestación o realice gestiones en su nombre durante 2026. Este mecanismo se utiliza cuando el titular no puede presentarse personalmente por motivos de salud, edad avanzada, residencia en el exterior u otras situaciones que requieren representación formal.

El procedimiento busca facilitar el acceso a los beneficios previsionales.
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Cómo designar a un apoderado en ANSES en 2026: paso a paso

Anses - Jubilación
El trámite requiere documentación que acredite el vínculo con el titular.

El trámite requiere documentación que acredite el vínculo con el titular.

Quiénes pueden apoderarse en ANSES

El rol de apoderado puede asumirlo cualquier persona mayor de 18 años que tenga vínculo con el titular del beneficio. Entre los casos más habituales se encuentran cónyuges, convivientes previsionales, hijos, padres, nietos, hermanos, tíos o sobrinos.

También pueden cumplir esta función otros familiares como suegros, yernos, nueras, padrastros o madrastras. En determinadas circunstancias, la normativa permite designar a abogados, procuradores, representantes diplomáticos o instituciones públicas.

Cuando existe una medida judicial, un tutor o curador puede ser autorizado para representar al beneficiario. Incluso los directores de hospitales o residencias pueden asumir esta responsabilidad si la persona titular permanece internada. En el caso de jubilados que viven fuera del país, el apoderado puede ser una entidad bancaria habilitada para realizar operaciones al exterior.

Cómo designar a un apoderado en ANSES

El trámite comienza reuniendo la documentación correspondiente según el tipo de representante. Por ejemplo, los familiares deben presentar el DNI y acreditar el vínculo con el titular. Si el apoderado es un banco, se requiere la Carta Poder (PS 6.4) firmada por la entidad. En casos judiciales, se debe presentar la sentencia que acredite la designación del tutor o curador.

Anses - Jubilación
El sistema Mi Anses permite iniciar la gestión de forma digital.

El sistema Mi Anses permite iniciar la gestión de forma digital.

El siguiente paso es iniciar la gestión desde Mi Anses y luego asistir a una oficina del organismo con la documentación requerida. Allí deberán presentarse tanto el titular del beneficio como la persona designada para formalizar el trámite. Este procedimiento permite garantizar que el cobro de la jubilación o pensión se realice de forma segura cuando el titular no puede hacerlo directamente.

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