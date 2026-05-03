Cuándo cobro ANSES :Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, este lunes 4 de mayo

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 3 de mayo de 2026 con respecto a , Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas (PNC).
ANSES: Asignaciones de pago único
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la Segunda Quincena, podrán cobrar hasta el 12 de mayo, sin importar la finalización de DNI.
ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de Abril con todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de mayo.