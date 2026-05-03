3 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES :Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, este lunes 4 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 3 de mayo de 2026 con respecto a , Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas (PNC).

El aumento de mayo impacta sobre todas las liquidaciones de AUH.
Te puede interesar:

Atención, ANSES: qué familias cobran $700.000 en mayo 2026

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la Segunda Quincena, podrán cobrar hasta el 12 de mayo, sin importar la finalización de DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Los titulares de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden percibir sus montos de Abril con todas las terminaciones de DNI hasta el 12 de mayo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

ANSES acredita $460.133 en mayo 2026: quiénes pueden acceder

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 30 de abril

Los hogares con tres hijos concentran uno de los montos más altos de la AUH mensual.

ANSES entrega $329.590 más un importante extra en mayo 2026: quiénes pueden acceder

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 27 de abril

ANSES paga casi $500.000 a sus beneficiarios en mayo de 2026, quiénes pueden acceder. 

Última hora, ANSES: estas familias podrán cobrar $452.112 en mayo 2026

Calendario de pagos AUH Anses para mayo 2026. 

AUH de ANSES: por qué el 9 de mayo 2026 es una fecha clave

Rating Cero

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity junto a sus tres hijos.

"Wanda Nara como suegra es...": la revelación de la exnovia de Valentino López que sorprendió a todos

Flor Vigna sumó un título de boxeo en una velada multitudinaria en Ciudad de México.

Qué fue de la vida de Flor Vigna: tras la crisis personal adoptó una nueva vida

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

Recientemente Escudero habló con Ángel De Brito sobre esta noticia, confirmándolo

Silvina Escudero se separó después de 9 años de matrimonio: ¿qué sucedió?

Luis Brandoni junto a su nieta Macarena.

La emotiva carta de la nieta de Luis Brandoni por la muerte del actor: "Intenté hablarte, pero qué ilusa"

Araceli no se calló nada y aleecionó a la periodista en redes sociales. 

Araceli González explotó en redes contra la periodista Myriam Bunin por la entrevista a su hija

últimas noticias

Honda fue la marca más vendida en abril.

La venta de motos 0km sigue en niveles récord: hubo más de 80.000 patentamientos en abril

Hace 24 minutos
La Policía Federal prepara la llegada de Pequeño J tras meses de espera.

Crimen narco en Florencio Varela: mañana extraditan a Pequeño J, acusado de triple femicidio

Hace 26 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES :Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, este lunes 4 de mayo

Hace 1 hora
Biaggio y Melgarejo casi terminan a las piñas en el estacionamiento del estadio.

Escándalo en Perú: dos entrenadores argentinos casi se van a las manos después de un partido

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 4 de mayo

Hace 1 hora