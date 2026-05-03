Cuándo cobro ANSES :Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas, este lunes 4 de mayo La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 3 de mayo de 2026 con respecto a , Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas (PNC).

ANSES: Asignaciones de pago único Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, de la Segunda Quincena, podrán cobrar hasta el 12 de mayo, sin importar la finalización de DNI.